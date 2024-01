Fin de semana a pleno sol

Este sábado, el cielo se mostró despejado, con una temperatura máxima superior a los 30ºC, ideal para la realización de actividades al aire libre. Al menos hasta el próximo fin de semana no se anuncian lluvias.

Después de algunos días inestables promediando la tercera semana del 2024, el buen tiempo continúa en Rafaela y la región. En este sentido, la jornada de este sábado fue ideal para llevar a cabo varias actividades al aire libre, como por ejemplo jugar al fútbol con amigos en algún campito o algún torneo comercial, salir a caminar o a bicicletear, disfrutar a full de las piletas, de los asados en la sombra, etc, ya que según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas máxima y mínima rondaron los 17ºC y los 30ºC, y con un cielo prácticamente despejado, donde el único protagonista fue el sol, aunque con algunos vientos moderados del este. De hecho, según el pronóstico extendido del SMN, se espera el mismo panorama para el resto de la semana, más allá de algunas nubes que puedan aparecer este domingo, donde el verano 2024 cumplirá su primer mes de vida. Igualmente, la noticia destacada es que no se anuncian lluvias al menos hasta el próximo viernes, prevaleciendo, a partir del lunes, un cielo totalmente despejado.

En este sentido, el experto en clima y meteorólogo santafesino, Pablo Lucero, indicó este sábado que "en la imagen satelital se observa que nuestra provincia queda con poca nubosidad en todo su territorio. Los efectos de un gran centro de alta presión que avanza por el océano Pacífico ya comienzan a influir en la zona. Este centro tendrá un lento movimiento hacia el este, lo que producirá varios días con buen tiempo en nuestra región". "De hecho, -agregó - hasta este sábado los modelos de pronóstico no muestran probabilidades de precipitaciones hasta el fin de semana del 27 y 28 de enero (inclusive). Las temperaturas tendrán poco cambio hasta el miércoles 24 y luego un suave ascenso".