Durante esta semana, el gobierno provincial adelantó que convocará a los gremios docentes

El inicio del 2024 trajo consigo el comienzo de la discusión paritaria estatal entre el gobierno y los sindicatos. Al momento solo sucedió una primera reunión con los gremios docentes debido a que se quieren iniciar las clases el 26 de febrero. Esto sucedió apenas iniciado el nuevo año, es decir, el pasado 4 de enero, y de acuerdo a lo publicado por UNO de Santa Fe, la nueva convocatoria a los sindicatos será durante esta cuarta semana de enero, que se pondrá en marcha a partir de mañana. Del mismo modo, enfatizaron desde la Casa Gris que la negociación "no será para nada sencilla", e hicieron alusión a la pasada conferencia de prensa del ministro de Economía, Pablo Olivares, quien manifestó que lo recaudado por el Estado provincial estuvo un 92% debajo del índice de aumento de precios en el 2023. En detalle, Olivares aseguró que los ingresos corrientes en la Provincia se ubicaron en el orden del 123% respecto a 2022, mientras que la inflación fue del 215,4%. Entre esas dos variables se ubica el gasto salarial provincial, que creció un 155%.



DÉFICIT

“Santa Fe cerró el año con un déficit superior a una masa salarial mensual. Las finanzas de la Provincia se encuentran desequilibradas y sometidas a una feroz presión. Todo esto lleva a tener cuentas presupuestarias con déficit: es decir, se gasta más de lo que ingresa”, describió el ministro. También indicó la caída de la recaudación en términos reales en el último mes del año, cuando los recursos tributarios estuvieron en el orden del 16%, con una inflación del 27,9 %.

Olivares también marcó la preocupación por el impacto que dos medidas económicas nacionales tendrán en 2024 y que agravan la situación de los recursos provinciales, asegurando que generará "una merma equivalente a dos masas salariales mensuales". El ministro hacía referencia a la incidencia de las reformas tributarias en el impuesto a las ganancias y la reducción de las transferencias no automáticas desde el Estado Nacional. Con relación a las negociaciones salariales Olivares enumeró distintos niveles a tener en cuenta: “En primer término, la inflación y en segundo una gestión saliente que acordó cargar las cuentas provinciales con un pase masivo de personal”. El titular de la cartera expresó que “se agrandó la planta del Estado 10%” y se establecieron “condiciones salariales que en los tres años y medio anteriores no se habían aceptado, disponiéndolas en el tramo final de gestión a sabiendas de que ya no iba a ser su responsabilidad”. En ese sentido, mencionó que las entidades gremiales “aceptaron cargar las cuentas provinciales con ese ingreso masivo de personal y condiciones reales que sabían que iba a ser de imposible cumplimiento”. “De todas formas, esto no implica resignar el compromiso con el salario de los trabajadores, sino que se irá analizando su actualización en función del crecimiento de los recursos provinciales”, aseveró.

Por otro lado, el ministro de Gobierno, Fabian Bastía, declaró que "el límite son los ingresos de la provincia". "Hay que atender las cuestiones salariales, pero hay que comprar móviles para la policía, ambulancias, medicamentos para hospitales, que los caminos estén transitables, que las rutas no sean una trampa mortal. Tenemos también que contemplar que somos una sociedad donde convivimos trabajadores públicos y privados, convive el conjunto de una sociedad con problemas, no es solo un asunto que se atiende con un presupuesto que se tiene", dijo por LT10. "Está claro que los ingresos han menguado y son inferiores en su porcentaje de crecimiento a cualquiera de las otras variables macroeconómicas", reiteró, en línea con lo reportado por Olivares. Bastía insistió con que "la inflación es la enemiga del crecimiento económico y del desarrollo", y que "es la madre de los problemas". "Es responsabilidad del Estado administrar los recursos, nuestro gobierno tiene que administrar lo que tiene, en todas las necesidades del Estado", agregó el ministro. Al ser consultado por el 84% de actualización que exigen los gremios para cerrar la paritaria 2023 y comenzar a negociar el aumento del 2024, Bastía consideró que "es otro número más como cualquier dato".



AUMENTO DEL 84%

Cabe recordar que el secretario gremial de AMSAFE provincial, Paulo Juncos, expresó hace unos días que el pedido de aumento salarial del 84% para recomponer los sueldos de los y las docentes santafesinas "es innegociable" y señaló que más allá de los dichos del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares -quien advirtió que los sueldos se ajustarán según "el crecimiento de los recursos"- el compromiso "está firmado y se debe cumplir". En ese sentido dijo que se trabaja "contrarreloj" para que el gobierno "pueda confirmar el pago de ese 84% con el sueldo del mes de enero, que es el desfasaje entre lo que hemos cobrado y lo que ha sido la inflación real acumulada en 2023".