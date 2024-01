El Masters de Augusta le abrió las puertas a Ángel Cabrera

El presidente de Augusta National, Fred Ridley, declaró que el excampeón del Masters Ángel Cabrera, en libertad condicional en Argentina por violencia de género, puede competir en abril siempre que pueda obtener una visa para viajar.

Cabrera, campeón de dos Majors en su carrera, ganó el Masters de 2009 en un desempate sobre Kenny Perry y Chad Campbell. Los campeones del Masters tienen una exención de por vida en el torneo.

El argentino estuvo preso dos años por amenazas y acoso a su pareja, caso al que se sumó otra expareja. Quedó en libertad condicional en agosto y ha estado jugando en su país.

“Ángel ciertamente es uno de nuestros grandes campeones”, dijo Ridley el jueves en el Campeonato Latinoamericano Amateur. “Como todos sabemos, no ha podido participar en el Masters en los últimos años debido a problemas legales”.

Ridley dijo que organizadores del torneo han estado en contacto con el manager de Cabrera, quien actualmente no puede ingresar a Estados Unidos.

La Gira de la PGA notificó a Cabrera que su suspensión había sido levantada, aunque se le exigiría que cumpliera con los términos de su liberación. El argentino de 54 años sería elegible para los eventos PGA Tour Champions, siempre y cuando pudiera llegar a ellos.

“Actualmente no puede ingresar a los Estados Unidos. No tiene visa y sé que ese proceso se está llevando a cabo”, dijo Ridley. “Ciertamente le deseamos la mejor de las suertes con eso, y definitivamente le daremos la bienvenida nuevamente si es capaz de solucionar los problemas legales”.

Cabrera ganó su primer Major en el Abierto de Estados Unidos de 2007 en Oakmont por un golpe sobre Tiger Woods y Jim Furyk. También perdió en un playoff del Masters ante Adam Scott en 2013.

No ha jugado en el Masters desde que no pasó el corte en 2019.