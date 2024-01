Argentina debuta ante Paraguay en el inicio de la ruta hacia los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub-23 de fútbol, con Javier Mascherano como entrenador, debutará este domingo, 20hs, ante Paraguay en un partido de la primera fecha del Grupo B del Torneo Preolímpico Sudamericano, que se juega en Venezuela y otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos París 2024.

El encuentro se desarrollará en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, a 125 kilómetros de Caracas, y televisado por Dsports.

Argentina, bicampeón olímpico por las preseas doradas de Atenas 2004 y Beijing 2008, procurará lograr el sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020 y Chile 2004. Brasil es el máximo ganador de la especialidad con siete estrellas.

El equipo de Mascherano integra el Grupo B con Paraguay, Perú, Chile y Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa. Solo los dos primeros avanzarán al cuadrangular final, que asignará los dos boletos a París para el campeón y subcampeón de la competencia.

La coyuntura en la que llega Mascherano al cargo es particular. El excapitán del seleccionado subcampeón mundial en Brasil 2014 y bicampeón olímpico sufrió dos duros reveses como entrenador de la Sub-20.

Argentina quedó fuera de la fase final de Sudamericano en Colombia 2023 pero accedió igualmente al Mundial de la categoría cuando Argentina se hizo cargo de la sede en lugar de Indonesia. En la competición máxima, sin embargo, no pasó de los octavos de final tras caer frente a Nigeria en San Juan.

Tras esas malos desempeños, el entrenador renunció al cargo de entrenador de los juveniles, pero por pedido de Claudio Tapia (presidente de AFA), Lionel Scaloni (DT del seleccionado mayor) y Bernardo Romeo (coordinador de selecciones juveniles) aceptó seguir en el puesto.

Claro está que el "Jefecito" se juega mucho de su futuro en este torneo ya que fuera de París 2024, una competencia que podría incluir a Lionel Messi y Ángel Di María como futbolistas mayores del plantel, sería un golpe muy difícil de asimilar.

La selección argentina cuenta en su plantel con el arquero de Estudiantes, Fabricio Iacovich. Y entre las La figuras del Sub 23 son Claudio "Diablito" Echeverri, quien reemplazo al lesionado Pedro De la Vega, Thiago Almada, Valentín Barco, Nicolás Valentini, Federico Redondo y Luciano Gondou.



PROBABLES FORMACIONES



Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza y Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada. DT: Javier Mascherano.



Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo Dejesús, Gilberto Flores y Daniel Rivas; Fabrizio Peralta y Wilder Viera; Iván Leguizamón, Enso González y Marcelo Fernández; Marcelo Pérez. DT: Carlos Jara Saguier.



Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Valencia.

Hora de inicio: 20:00.

TV: Dsports.