Buenas señales, en la victoria de Atlético ante la reserva de Colón

Atlético de Rafaela disputó en la mañana del sábado su segundo encuentro amistoso de verano y fue con victoria ante la reserva de Colón de Santa Fe, en el predio Tito Bartomioli, donde se jugaron dos partidos de 60 minutos cada uno.

En el primero, donde se alistaron los titulares de la ‘Crema’, el triunfo celeste fue por 2 a 0. Los goles fueron anotados por Nazareno Fúnez y Gian Luca Pugliese.

El encuentro mostró la dinámica típica de una práctica veraniega. Atlético intentó adueñarse del balón y tomó el protagonismo del juego. Ezequiel Medrán mandó a cancha a varios de los refuerzos que no habían estado en el primer encuentro de preparación (el sábado anterior vs la reserva de Belgrano) y el nuevo equipo, y esquema, van apareciendo.

De arranque estuvieron Juan Capurro, Pugliese y Patricio Vidal, tres de las caras nuevas que llegaron a barrio Alberdi. También fue titular Kevin Jappert ante la lesión en el isquiotibial de Rodrigo Colombo. El juvenil cumplió con una gran actuación.

En la primera mitad la ‘Crema’ contó con un par de ocasiones como para abrir el marcador pero falló en la definición, siendo el ‘Pato’ Vidal, el que arrancó como 9 titular, el que desperdició las ocasiones.

Para disputar el complemento el entrenador Medrán mandó a cancha a Nazareno Fúnez en lugar de Vidal. El delantero que se encuentra a préstamo desde Newell’s no perdonó. A los 11 minutos recibió de espaldas y de media vuelta la puso contra un palo para quebrar la resistencia del arquero Lucas Cuffia y anotar el 1 a 0 para el local.

Tras la apertura del marcador el juego se volvió algo más dinámico y de ida y vuelta pero el Sabalero prácticamente no inquietó a Mayco Bergia.

Cuando el tiempo se terminaba y empezaba a ‘calentar’ el encuentro tras un par de infracciones a destiempo, Capurro y Quiróz repartieron de lo lindo, llegó el 2 a 0 para Atlético. Gian Luca Pugliese la tomó en tres cuartos y con una estupenda maniobra se sacó de encima a su marcador para avanzar unos metros y meter un zapatazo cruzado de 30 metros y colgarla de un ángulo. Golazo en su presentación.



EL SEGUNDO PARTIDO

Tras el encuentro de los titulares se presentó el conjunto alternativo de Atlético de Rafaela y el resultado final fue de 1 a 0 para la Crema. El gol para la victoria ante la reserva de Colón de Santa Fe fue anotado por Gino Albertengo, mientras que su hermano Lucas, recientemente incorporado al plantel, cumplía con trabajos físicos y de adaptación en lo que fue su primer día de trabajo tras firmar el vínculo el viernes por la tarde.

La formación que dispuso Ezequiel Medrán para este segundo compromiso tuvo a: Agustín Grinóvero; Alexandro Ponce, Julián Fuyana, Marco Rossa e Iván Bravo; Bautista Tomatis, Lisandro Merlino, Santiago Colombatti y Luciano Biolatto; Nazareno Fúnez y Gino Albertengo.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela tendrá descanso este domingo y regresará a los trabajos de pretemporada en la mañana del lunes, para encarar el tramo final de su preparación de cara al inicio de la temporada 2024 que lo tendrá debutando el sábado 3 de febrero ante Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 1 de la zona B de la Primera Nacional.



Las formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiroz; Juan Capurro, Matías Fissore y Juan Galeano; Mateo Berrondo, Patricio Vidal (30m Nazareno Fúnez) y Gian Luca Pugliese.



Colón de Santa Fe: Lucas Cuffia; Nazareno Luque, Thiago Yossen, Conrado Ibarra y Zahir Ibarra; Mateo Mena, Alan Forneris, Leandro Zabalo y Santino Sciacqua; Tomás Gallay y Bautista Ojeda.



Goles en el segundo tiempo: 11m Nazareno Fúnez (AR) y 28m Gian Luca Pugliese (AR).



Nota: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos.