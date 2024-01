El poder del abrazo: ¿Cómo puede un abrazo contribuir al desarrollo saludable de los bebés?

En conmemoración del Día Internacional del Abrazo que se celebra cada 21 de enero, Kimberly-Clark, a través de su marca del cuidado infantil Huggies, reafirma su compromiso con el desarrollo saludable de las niñas y niños de Argentina y la región.

Para un desarrollo normal, las niñas y los niños requieren diferentes estímulos sensoriales. El tacto de la piel y el contacto físico, como el abrazo, son de los estímulos más importantes para el desarrollo de un cerebro y un cuerpo sano. Estudios científicos de la Asociación Canadiense de Centros de Salud Pediátrica comprueban que el contacto piel-a-piel entre una mamá y su bebé tiene el potencial de generar muchos beneficios por lo que recomiendan entre 4 a 12 abrazos diarios.

Estos gestos de afecto son fundamentales para el crecimiento de los bebés, y en el marco de la celebración del Día Internacional del Abrazo, Huggies en alianza con UNICEF presentan algunos de los beneficios que tienen los abrazos en su correcto desarrollo:



Aumenta la seguridad y eleva la confianza

Según la revista científica Developmental Medicine & Child Neurology [4], luego de nueve meses en el vientre, el bebé dejará de sentir la seguridad que experimentaba. Los abrazos, incrementan la producción de serotonina, sustancia que está presente en las neuronas y aumenta la autoestima en los pequeños. Los abrazos desencadenan la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Esta hormona tiene muchos efectos sobre el cuerpo humano, entre ellos la estimulación del crecimiento. Cuando el nivel de oxitocina aumenta, también aumenta el nivel de otras hormonas relacionadas con el crecimiento (factor de crecimiento insulínico IGF-1, factor de crecimiento nervioso NGF).



Incrementa la salud de los bebés prematuros

En América Latina y el Caribe, 7 de cada 1.000 bebés nacidos no logran llegar a su primer mes de vida, de acuerdo con cifras presentadas por UNICEF [5]. Por lo cual, en el 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) [6] publicó nuevas directrices para mejorar las posibilidades de supervivencia y los resultados de salud de los bebés nacidos prematuramente con métodos a través del contacto físico.

El Método Mamá Canguro (MMC), es uno de estos, que, de acuerdo con UNICEF [7], consiste en asegurar el contacto piel con piel entre el bebé y su madre, de manera continua por lo menos 20 horas, o de forma intermitente; es decir, la mayor cantidad de horas posibles. Esta técnica ayuda al bebé a regular su respiración y el calor de su cuerpo, y además favorece la lactancia materna y fomenta el vínculo con su madre.



Fortalece el sistema inmunológico de los bebés

Mientras más abrazos reciban las niñas y los niños, mayores defensas podrán generar. De acuerdo con la organización Pediatric Childcare [8], gracias a los abrazos, los bebés generarán mayor cantidad de glóbulos blancos, ya que el sistema inmunológico se activa cada vez que hay contacto físico. Además, ayuda a reducir los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas y hace que las heridas sanas más rápidamente. Igualmente, reduce el nivel de cortisol en sangre, lo que nivela y reduce los niveles de estrés.



Ayudan a regular sus emociones

El sistema nervioso es la parte que controla la calma y la excitación, sentimientos que funcionan por separado para regular la emoción. Durante un berrinche infantil, la parte responsable de la excitación está trabajando al 100% mientras que el responsable de la calma está desactivada. De acuerdo con la Revista Científica Biological Psycology [9], los abrazos ayudan a relajar el sistema nervioso trabajando sobre la parte que controla la calma y así reducir la ansiedad y el nivel de estrés gracias a la liberación de oxitocina y de dopamina.

El poder de los abrazos es importante; por ello, Huggies se ha convertido en un aliado de UNICEF y sus proyectos de cuidado de la primera infancia para poder apoyar a las madres y padres en la formación adecuada para el cuidado de sus recién nacidos. “Para Huggies el desarrollo infantil es una prioridad, en este sentido, mediante nuestra alianza con UNICEF, buscamos continuar impulsando nuestro vínculo con las madres y padres y así seguir ofreciendo a las familias los recursos necesarios para acompañarlos en la crianza de sus hijos.” comentó Carolina Tacco, Head of Marketing - Senior Category Manager Baby & Child Care Cono Sur.

“Gracias al compromiso de Kimberly-Clark y Huggies en los últimos años, UNICEF continúa trabajando para que cada niña y niño reciba los cuidados adecuados desde el nacimiento. Son las pequeñas intervenciones, como el primer abrazo, las que hacen que más bebés experimenten un mejor comienzo para alcanzar, en el futuro, su máximo potencial”, sostiene Pablo Ferreyra, Especialista en Alianzas Corporativas de UNICEF Argentina.

Además, para aumentar la conciencia sobre el abrazo para el desarrollo saludable de niñas y niños de la región, Kimberly-Clark puso a disposición de sus consumidores digitales un nuevo filtro de Instagram quienes podrán unirse a la cadena de abrazos virtuales.

Para más consejos, recomendaciones e información acerca del desarrollo y cuidado de los bebés, niñas y niños visite: Más Abrazos: Te acompañamos durante tu embarazo y maternidad (masabrazos.com.ar). Además, UNICEF pone a disposición de las familias información práctica, recomendaciones y consejos de expertos a través del Portal de la Crianza https://www.unicef.org/lac/crianza.



Una alianza con Historia

Desde 2019, Kimberly-Clark ha ayudado a UNICEF a llegar a aproximadamente 1,5 millones de niños y niñas, casi 1,2 millones de padres y cuidadores, y 33.000 trabajadores de Desarrollo Infantil Temprano (DPI) en 15 países de la región, entre ellos Argentina.

En 2023 Kimberly-Clark, junto a su marca de cuidado infantil Huggies, renovó su alianza con UNICEF por 2 años más.

Con una contribución de US$ 5 millones para los próximos dos años, para ayudar a alcanzar a 4,5 millones de bebés, familias, cuidadores y profesionales de la salud en 16 países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa. Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. A través de intervenciones claves más bebés podrán crecer sanos y experimentar una vida repleta de primeras veces: primeros abrazos, sonrisas y aprendizajes.



[1] Más Abrazos

[2] Cuidado infantil pediátrico

[3] Revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente.

[4] Medicina del desarrollo y neurología infantil - Wiley Online Library

[5] UNICEF

[6] OMS

[7] UNICEF

[8] Your Child's Place - Pediatric Child Care (yourchildsplace.org)

[9] Abrazos de pareja más frecuentes y niveles más altos de oxitocina están relacionados con una presión arterial y una frecuencia cardíaca más bajas en mujeres premenopáusicas - PubMed (nih.gov)