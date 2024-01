Natalia Simoncini: rafaelina que brilla en Latinoamérica

Por Marilú Colautti



Como suele ocurrir periódicamente esta ciudad recibe la visita de una de sus hijas que, hace años ha remontado vuelo y está tejiendo un camino en México, nos referimos a Natalia Simoncini, una cantautora rafaelina que suele llegar de visita.

En esas visitas tenemos el placer de recibirla en la Redacción y enterarnos de sus proyectos y emprendimientos que, como un torbellino, no paran.

En la semana anterior Nati, nos visitó, como siempre disfrutamos de su presencia, locuaz, entusiasta y con la firme convicción de continuar en el camino emprendido.

Nati es cantante, intérprete, guitarrista, productora y compositora argentina, conocida por su folclore de fusión, proyección y exploración (rock, pop, canción de protesta, jazz, lírico y world reference), es músico terapeuta, ocupada de temas testimoniales, derechos humanos, Activista por los DDHH de las mujeres ha brindado conciertos, talleres y clínicas en diversos organismos de DDHH, universidades y escuelas de Latinoamérica y Europa.

Esta rafaelina que, sin lugar a dudas configura un orgullo para esta comunidad, este año se presentará en el escenario de la Quinta Vergara en el célebre Festival de Viña del Mar.

Al respecto, en su visita nos hizo saber que en el año 2016 había competido, logrando el tercer puesto con el tema "Hoy abrí la puerta" canción de su autoría pero no logró presentarse en el escenario mayor.

Al radicarse en México, por consejo de la producción debió tomar otros rumbos en su repertorio que básicamente tenía una temática testimonial, pero como al público, si bien conocen la esencia de las creaciones, el tema -aunque reconocen la calidad de la creación y la estupenda voz de Nati- no los conmueve, ya que convengamos se centran en los aciagos momentos vividos en nuestro país, por lo tanto debió especializarse en canciones de amor, en este aspecto tuvo un especial recuerdo para Armando Manzanero, consagrado artista, conocido y valorado en todo el mundo, con el que grabó, pero que el Covid interrumpió la asociación, ya que la enfermedad se cobró la vida del querido artista.

Destacó que en estos momentos está trabajando con una estupenda productora mexicana, Josefa de Velasco, con quien está trabajando en un Extend Play, que contendrá cinco canciones y que será lanzado en el mes de mayo.



En Argentina

En otro pasaje del encuentro resaltó que "Siendo muy considerada con colegas, quizás podríamos poner en la nota: aquí en Argentina la acompañan (por mi) Juanjo Ferrari / Mati Herrera en batería // Sergio Dezance en piano // Sergio Secchi en bandoneón y músicos invitados. El próximo convite lo tendrá seguramente al violinista local Mauro Pasano entre otros . Un profundo agradecimiento al querido Héctor Marcucci que siempre abre las puertas para que los músicos y músicas locales podamos sentirnos colmados no solo de sus instrumentos sino también del espacio para por ejemplo y en mi caso haber podido rodar el Video de la canción de Alejandro Sanz y Kny Garcia; "Muero". Material que logramos producir de la mano de @advkarui".



En Rafaela

La artista también está organizando un trabajo con colegas rafaelinos, para en una futura visita, tal vez en el invierno, ofrecer un show, todos juntos, por ejemplo con Ale Del Bono, Juan José Ferrari, Matías Herrera, Mauro Passano, Lucio Borgna, entre otros, encuentro que, en la medida de las posibilidades, se buscará la manera de reunir en el escenario otros rafaelinos que están regalando su arte en distintos lugares del mundo.



VIÑA DEL MAR

En estos momentos su carrera está desenvolviéndose en el seno de la Sony Music y esta compañía que la lleva al prestigioso festival chileno.

La presentación se llevará a cabo el próximo 24 de febrero, estará acompañada con orquesta y banda de música. llevará la canción "El cielo rojo" , canción mexicana que, entre otros es interpretada por Juan Gabriel y "Cuando nadie me ve" de Alejandro Sanz.



En Humberto Primo

La comunidad humbertina tiene especial cariño por Natalia y es muy posible que el 3 de febrero, en la plaza mayor de la población se lleve a cabo un concierto, en el que la rafaelina presentará el show que llevará a Viña.

Sin temor a equivocarnos los rafaelinos compartimos con alegría los progresos en la trayectoria de esta cantante que, en su adolescencia nos cautivó con su voz que le permitió ganar el Pre Cosquín.