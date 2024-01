Comenzaron a rodar las nueve lunas coscoínas

Con el desarrollo de la primera noche, ayer, dio comienzo el festival de folclore más importante del país, en esta sexagésimo cuarta edición se encontrarán momentos imperdibles que fueron seleccionados por La Voz y que ofrecemos en esta página.

Lo dice la letra del llamado “Himno a Cosquín”, el mismo que se escuchará en las nueve lunas de la plaza Próspero Molina como sucede en cada edición. Pese a que sus estrofas son por demás conocidas, son palabras que recuperan (y potencian) su resonancia año a año. “Hoy es el día del canto / Va a comenzar la cosecha / Una cosecha de coplas / Que en nueve noches se siembra”, recuerda el primer fragmento de Cosquín empieza a cantar.

Efectivamente, hasta el próximo domingo 28, el Festival Nacional de Folclore comenzará a cosechar su propia siembra como cada última semana de enero.

El encuentro mayor del folclore argentino (tanto para el canto como para la danza) volverá a ser tema de conversación y atención para los amantes de la música de raíz. Y también para aquellos que, aun sin saber muy bien qué sucede en el corazón del Valle de Punilla por estos días, son capaces de notar que la palabra “Cosquín” evoca múltiples significados y referencias.



UNA EDICIÓN CON CAMBIOS

La de 2024 será, además, una edición más que especial. La primera a cargo de una nueva comisión municipal (la gestión de Raúl Cardinali, el intendente, inició en diciembre), será también una versión de Cosquín mucho más cercana al clima de apertura en materia de géneros musicales que ya se observa en otros festivales (con Jesús María y Villa María como grandes referentes).

Este año, la plaza Próspero Molina recibirá a algunos artistas que nunca pisaron el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui y otros que no son nombres comunes en las grillas habituales de las nueve lunas.



Momentos para agendar

Ariel Ardit y el tango presente. El prestigioso cantante cordobés de música ciudadana tendrá su debut en el festival con proyecto propio en la jornada de apertura, en la que también estarán los históricos Manseros Santiagueños y la chaya de Sergio Galleguillo. Como ya ocurrió en otras ediciones, el tango volverá a tener una presencia destacada con la aparición además del espectáculo Tango corrupto (sábado 27).

El Chaqueño - 40 años. Uno de los fenómenos que revolucionó el festival y la música folclórica a fines del siglo pasado, el salteño cumple cuatro décadas de trayectoria y plantea un gran festejo para Cosquín. Oscar Esperanza Palavecino tendrá su celebración propia el lunes 22.

Pedro Aznar y Víctor Heredia. Dos históricos artistas de la música popular argentina, que han fusionado como pocos el formato canción con el folclore, confluyen en el festival durante la cuarta luna (martes 23).

El regreso de La Juntada. El proyecto en el que confluyeron tres referentes de la música folclórica como Peteco Carbajal, el Dúo Coplanacu y Raly Barrionuevo vuelve a reunirse para celebrar los 20 años de aquel momento, que incluyó disco en vivo y gira posterior. Más allá de alguna reunión informal en algún que otro festival, será una congregación muy esperada por el público y la primera oficial desde aquella irrupción en 2004. Será el miércoles 24. Además, cada uno de los artistas está programado con su proyecto particular.

La Delio Valdez, presentada por Chango Spasiuk. La popular orquesta de cumbia también tendrá su estreno en el festival. La particularidad es que lo hará de la mano del notable músico misionero, quien ya colaboró con La Delio y ahora oficiará como una suerte de anfitrión cuando compartan la sexta luna (jueves 25), que cerrará con el renovado carnaval de Los Tekis.

Diego Torres, Los Palmeras y otras “novedades”. El cantante pop fue una de las grandes sorpresas cuando se conoció la grilla de esta edición. Además de ser su primera vez en Cosquín, promete un repertorio especialmente preparado para la ocasión, con varias perlitas folclóricas. Esa noche (viernes 26) también estarán las baladas del Paz Martínez y al otro día se producirá el debut con cartel propio de Los Palmeras, que ya habían participado como parte de las Postales de Provincia de Santa Fe.

Paola Bernal y la importante presencia femenina. La cantante coscoína es sin dudas una de las grandes referentes femeninas que dirán presente, en este caso con el plus de poder presentar su gran disco Agua de flores, ganador del premio Gardel. Hay que destacar que será una de las ediciones con mayor presencia de mujeres de los últimos años, con algunas de gran trayectoria como Suna Rocha, Soledad, Yamila Cafrune, La Bruja Salguero y Silvia Lallana, a las que se suman apariciones más recientes como Milena Salamanca, Maggie Cullen, Lucrecia Rodrigo, Sofía Assis y Victoria Birchner.



La Callejera y el “Himno a Cosquín”. La banda encabezada por “Chaco” Andrada grabó una nueva versión de la canción tradicional del festival en la que participan dos cantoras cordobesas como Mery Murúa y María Fernanda Juárez y el arreglador Marco Cordero. Esta relectura sonará en varias de las aperturas de cada luna festivalera junto al Ballet Oficial en un tributo también a la coscoína Argentina Beatriz Betinotti, clave en el desarrollo de la danza dentro del festival. Mientras tanto, la renovada versión se podrá escuchar en vivo junto a los invitados el sábado 27, el día que está programada la banda. El resto de los días se escuchará otra versión con elementos de música electrónica en lo que será un homenaje a los 40 años de democracia.



Ganadores del Pre-Cosquín. Un elemento distintivo del festival es la necesaria presencia de los valores emergentes surgidos del tradicional certamen previo, que tuvo su gran final el lunes 15. Más allá de los elegidos que se ganaron el derecho de estar en cada una de las lunas para sorprender a la plaza, el “Pre” volvió a mostrar un importante nivel general, con destacadas propuestas tanto en música como en danza, para demostrar que a pesar de todo lo que se pueda decir, el folklore está más vivo que nunca.



Pre Cosquín 2024: estos son los ganadores que estarán en el Festival Nacional de Folklore

Peñas, escenarios callejeros y el “otro Cosquín”. Otra demostración de que la cultura popular sigue vigente y se refrenda cada enero en Cosquín, son los espacios por fuera de la Próspero Molina. El circuito peñero presenta dos clásicos de los últimos años: La Fiesta del Violinero de Néstor Garnica, que cumple 20 años, y La Salamanca, que ya arrancó en los primeros días de enero. Además, estarán los reductos oficiales y el imprescindible Patio de la Pirincha, que este año realizará actividades culturales en conjunto con la Comisión organizadora por primera vez. A esa oferta hay que sumarle lo que ocurre en las calles, balnearios y otros rincones en los que se puede vivir casi un festival paralelo. Todo eso también es Cosquín.