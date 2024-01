¿Cuánto cuestan las multas por las infracciones de tránsito en Rafaela?

El valor de las multas por infracciones de tránsito que cobra la Municipalidad de Rafaela muestra un retraso significativo en comparación a la escala vigente que aplica la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Por caso, por la falta de licencia para conducir, un automovilista pagará un mínimo de $17.987,50 y un máximo de $28.780 en las cajas del Municipio. En cambio, si la infracción es detectada en las rutas provinciales, como en los controles que se realizan sobre Ruta 70 en el límite entre Rafaela y Bella Italia, el monto a abonar será de $ 95.850.

Por alcoholemia positiva en las calles rafaelinas, el infractor debe cancelar una multa que va de un mínimo de $71.950 a un máximo de $179.875 (se suma al secuestro del vehículo). Por la misma infracción registrada por la APSV, la deuda generada oscilará entre un mínimo de $95.850 a un máximo de $319.500.

"Hay una diferencia en el valor de las multas que se pagan en la ciudad y en la Provincia a igual tipo de infracciones", admitió el secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero. "La provincia es más cara porque tiene un sistema de actualización que toma como Unidad de Falta (UF) el valor promedio del medio litro de nafta súper en las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino (ACA) radicadas en territorio santafesino. La última actualización es de mediados de diciembre, cuando aumentó a $319,50", explicó el funcionario municipal.

"En Rafaela, el ajuste del valor de la Unidad de Multa (UM), que es un litro de nafta súper del ACA, es discrecional. Hoy día está desactualizado, con un valor de $ 143,90. El objetivo es generar una modelo para que los ajustes de realicen automáticamente sin depender de una decisión política. Tenemos en carpeta, como para comenzar a debatir, una propuesta que había sido elaborada por los jueces municipales de faltas. Vamos a retomar el tema próximamente", planteó Bottero. Según la normativa vigente, se aplican 15 litros para las faltas de tránsito leves, y 25 litros de nafta para las graves.

Según el tipo de infracciones, puede aplicarse un descuento de hasta el 50 por ciento en el valor de la multa por Pago Voluntario (PV), aunque en el caso de las alcoholemias no incluye este "beneficio".

Circular sin seguro en Rafaela puede tener multas de entre $ 17.987,50 y $53.962,50; cruzar el semáforo en rojo entre $53.962 y $ 71.950; sin casco entre $10.792,50 y $21.182,50. Y la infracción por avanzar en una calle a contramano puede costar entre $28.780 y $53.962,50.

Bottero instó a los rafaelinos a "respetar las normas de tránsito para tener una ciudad con mayor seguridad vial". "Nadie está obligado a ir en contramano. Nadie está obligado a ir sin casco. Nadie cruza un semáforo en rojo obligado, ni conduce con alcohol en sangre o falta el seguro. Nadie debe circular a una velocidad prohibida. Tampoco hay que conducir utilizando el teléfono celular. Son todas cosas que sabemos", dijo. "Las multas son producto de las decisiones de un conductor que comete infracciones sabiendo que le puede costar una sanción", agregó.

El secretario de Gobierno y Modernización que asumió el pasado 9 de diciembre remarcó que "hemos tomado la decisión de reimplantar los operativos de tránsito tanto en el centro como en los barrios, de hecho estamos realizando una mayor cantidad de actas por infracciones de tránsito no por un objetivo recaudatorio, lo que queremos es que todos cumplamos las normas para mejorar la seguridad vial". "No se trata de que la gente maneje mejor o peor de lo que hace 40 días atrás cuando había otro gobierno municipal. Lo que cambió, sí, y esto me gustaría resaltar, es la presencia de los inspectores de Protección Vial en la calle. Eso es lo que cambió. Hoy estamos haciendo controles en los barrios, hoy está presente caminando el centro con respaldo de la Policía de Santa Fe", sostuvo el funcionario.

"Al estar presentes hace que obviamente las infracciones que se cometen sean detectadas y por tanto crezca el número de multas. Insisto, no hay un fin recaudatorio, el tema es ordenarnos y cuidarnos entre todos".