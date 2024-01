El comercio no podrá soportar bajos niveles de ventas en un contexto de alta inflación

El sector del comercio y los servicios de Rafaela trazó un diagnóstico alarmante sobre la situación que atraviesa en la actualidad, con una fuerte caída en las ventas porque la devaluación de mediados de diciembre redujo sustancialmente el poder adquisitivo del salario, lo que se agrava por la coyuntura inflacionaria.

"Fue un mar de lamentos" resumió un dirigente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) tras el encuentro de dirigentes y socios que se llevó a cabo el jueves en la sede de calle Necochea. "El consumo se derrumbó, hay sectores que incluso no consiguen mercaderías e incluso no tienen precios para vender. Todo está muy difícil, la incertidumbre es total y crece la angustia porque hay empresarios que no tienen espalda para seguir si el panorama sigue así", agregó al describir el "estado de ánimo de los comerciantes".

En ese encuentro, referentes de la Comisión de Comercio & Servicios del CCIRR evaluaron "la situación actual del sector que, tal como reflejó el último informe del Observatorio Comercial y de Servicios, viene registrando importantes caídas de ventas que se han profundizado en los últimos dos meses". El presidente de la gremial empresaria, Mauricio Rizzotto, y el titular de la Comisión, Germán Ciceri, presidieron esta mesa de trabajo similar a la que se había desarrollado la semana pasada con los industriales de la ciudad y la región.

La reunión contó con una representación amplia y diversa de distintos sectores como repuestos, construcción, indumentaria, turismo, servicios agropecuarios, electrodomésticos, inmobiliarias, alimenticias, librerías, transportes, concesionarias de autos, servicios de seguridad electrónica y servicios de diseño, comunicación y marketing, entre otros.

En línea con lo que sostiene el reciente reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los participantes de la reunión coincidieron en señalar que "los consumidores se encontraron en el cierre del 2023 con un cambio de precios abrupto en los bienes y servicios que limitó su capacidad de compra" a la vez que alertaron "sobre las expectativas para los próximos meses, pues resultará insostenible para muchas micro, pequeñas y medianas empresas soportar bajos niveles de ventas en un contexto de alta inflación".

Para que los comercios eviten bajar las persianas de forma definitiva, consideraron que "el Gobierno debe diseñar instrumentos específicos para brindar acompañamiento a aquellas empresas que transiten situaciones críticas, como así también, que sostenga el programa “Ahora” -en cuotas a través de tarjetas de crédito, con una tasa 'administrada'- para fomentar el consumo". En tal sentido, destacaron que es necesario revertir el bajo nivel de profundización del sistema financiero para mejorar el nivel de acceso de las pymes a créditos competitivos.

Por otro lado, el CCIRR resaltó que "la mayoría de los presentes manifestó su apoyo al espíritu general de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional en materia económica, ya que la promoción de la libertad empresarial, la libre competencia, el estímulo a la inversión privada y la generación de empleo de calidad son condiciones imprescindibles para el desarrollo de la Argentina".

"Hubo consensos en cuanto a que la desregulación, así como un marco de reglas de juego claras y transparentes, asegurarán la inversión privada de calidad y la instalación de nuevas empresas, generando riqueza y eliminando las restricciones que, a lo largo del tiempo, han limitado el potencial de Argentina", enfatizó la entidad. "Para garantizar la sustentabilidad de los cambios propuestos es clave resolver los problemas macroeconómicos recurrentes y avanzar en una reforma integral del sistema impositivo vigente y en políticas específicas que mejoren los niveles de competencia en múltiples rubros en los que actualmente existen monopolios y oligopolios que distorsionan las relaciones de mercado", resaltaron los dirigentes y asociados del sector del comercio y los servicios.

Con respecto a la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional mediante el DNU -no está vigente debido a que el amparo de la CGT suspendió las medidas-, dirigentes y comerciantes mostraron un "apoyo explícito a la modernización normativa que se promueve, ya que fomentará la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad, y sentará las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles".

En sintonía con el comunicado de la Comisión de Industrias -publicado el sábado pasado por este Diario-, hubo consenso respecto de "la importancia de promover el debate político de una agenda de desarrollo productivo en el seno del Congreso nacional, ya que el empuje, la capacidad innovadora y el talento de miles y miles de argentinos y argentinas lanzados a emprender actividades productivas debe ser aprovechado en plenitud".

"El camino más eficaz para generar empleos e ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos", subrayó el documento.

Por último, la Comisión solicitó a todas las cámaras que integran el CCIRR "monitorear a sus asociados y estar atentos ante posibles situaciones complejas que se pueden dar en los próximos meses" en el marco de la crisis económica.

Además de Rizzotto y de Ciceri, participaron de la jornada Hernán Heizmann (vicepresidente 1º del CCIRR), Carina Spaggiari, Juan José Vanoni, José Rey Nores, Darío Chizzini, Hernán Betello, Raúl Arduino, Claudio Volta, Gabriel Faber, César Bruneri, Emiliano Gilli, María Laura Ferrari, José Frana, Matías Walter, Tatiana Candelero, Horacio Maine, Facundo Manero, Claudio Prola, Ariel Scalenghe, Iván Acosta, Mauro Soffietti y Mariana Pérez.