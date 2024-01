Milei regresó al país tras su viaje a Davos

El presidente Javier Milei regresó ayer al país, luego de su viaje a la ciudad suiza de Davos para exponer en el Foro Económico Mundial, y ahora volverá a centrar su actividad en el plano nacional con la esperanza de que el Congreso apruebe la Ley Ómnibus que impulsa.

El mandatario volvió a ponerse al frente del Poder Ejecutivo esta mañana, cuando el vuelo LH510 de la empresa alemana Lufthansa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini".

Tras haber partido en horas de la tarde del pasado jueves desde Davos y con una escala en la ciudad germana de Frankfurt, el jefe de Estado regresó al país, acompañado por la comitiva que lo había secundado en el Foro Económico Mundial: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; la canciller, Diana Mondino; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La llegada del líder libertario se dio en un marco de optimismo para La Libertad Avanza, ya que en la noche del jueves el oficialismo llegó a un principio de acuerdo con la oposición "dialoguista" luego de incorporar una serie de correcciones en los puntos más álgidos del proyecto de ley ómnibus que se debate en la Cámara de Diputados.

Entre los cambios, que habían sido una condición sine qua non que habían planteado la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para acompañar el dictamen del oficialismo, se encuentra la reducción de dos a un año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo con una mayor restricción de las emergencias declaradas y la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).

También se acordó la quita de YPF del listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, y el pase a archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.

"Una parte de la oposición está acompañando y trabajando muy duro para que la Ley Bases llegue a buen puerto", sostuvo este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.



¿SCIOLI AL GABINETE?

El embajador de Brasil, Daniel Scioli, fortaleció en las últimas semanas sus lazos con el gobierno de Javier Milei y de continuar ese camino se espera que tome protagonismo con un cargo en el Gabinete.

Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes del oficialismo, el primer paso será aprobar en el Senado su pliego como embajador de la Argentina en Brasil, cargo al que accedió con la llegada del presidente Alberto Fernández al poder.

Tras el desembarco del libertario, a Scioli -quien ayer se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, ver pág. 13- le ofrecieron quedarse para sostener la relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y el ex motonauta aceptó.

Ahora, la novedad es el acercamiento del ex gobernador de Buenos Aires a la administración que encabeza Javier Milei. De la mano de su amigo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, estaría cerca de ocupar un cargo en el Gabinete nacional.

El puesto podría contener Turismo, Deportes y Medio Ambiente, áreas en las que se siente cómodo el ex mandatario bonaerense. En las últimas semanas mantuvo encuentros en los que mostró sintonía con Milei, como la foto que se sacó con el CEO de Flybondi con una gorra con las inscripción "Las fuerzas del cielo", una de las frases favoritas de Milei. (NA)