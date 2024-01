La Cámara de Comercio a favor de la reforma laboral

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó a través de un comunicado que decidió presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en su calidad de amicus curiae para apoyar a la reforma laboral contenida en el DNU que impulsa el gobierno de Javier Milei.

El máximo tribunal, debe resolver en la contienda entre CGT, CTA y el Poder Ejecutivo Nacional, por la discusión sobre el Capítulo Laboral del DNU 70/2023.

Tal como anunció el jueves la Unión Industrial Argentina (UIA), la CAC también se presentará ante la Justicia bajo la misma figura jurídica y apoya los cambios a implementarse en el apartado laboral del DNU para desregular la economía y el régimen laboral en particular.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral de ese DNU a partir de amparos presentados por las centrales obreras.

"Estamos convencidos de que, los cambios que se impulsan en materia laboral, propiciarán la creación de más puestos de trabajo, en empresas ya existentes y nuevas a conformarse, trayendo beneficios para el sector asalariado, especialmente la formalización de las relaciones laborales", sostiene el comunicado.

La figura de amicus curiae, se refiere a una persona u organización que, sin estar legitimado como parte o como tercero en un litigio, interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con este aportando información objetiva.

La CAC, siendo la cámara que agrupa a las empresas que llevan a cabo las actividades comerciales, entiende que representa "un lugar esencial para poder informar y enriquecer el debate que seguramente se llevará a cabo en la Corte Suprema, respecto de los alcances del Capítulo Laboral, Título IV del DNU 70/2023, pudiendo aportar fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos que recabamos exhaustivamente y hemos ido recabando en nuestros 100 años de actividad en el sector empresario".

En el caso de la UIA, consideró que este tipo de reformas "tienen particular impacto en las pequeñas y medianas industrias y propician la creación de empleo en blanco", atento a que "solo 6 millones de personas tienen empleo formal en la Argentina lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados".

Según la UIA, las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del DNU son:

- La eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales.

- La promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad.

- La actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales.

- La modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales. (NA)