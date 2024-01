La FISFE se manifestó en relación a las medidas propuestas por el Gobierno Nacional

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) emitió este viernes un comunicado manifestando su posición respecto de las medidas propuestas por el Gobierno nacional -las cuales están siendo debatidas en el Honorable Congreso de la Nación (HCN) - y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se discutirá en breve. A continuación, reparamos los aspectos más importantes del documento:



BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN

DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

Por un lado, la FISFE indicó que “la sociedad argentina ha expresado en las urnas su voluntad para implementar cambios que propendan a la estabilidad macroeconómica con crecimiento de la producción y el empleo, de las exportaciones y de la generación de divisas para el país. Más allá de que existe amplio consenso para muchos de los puntos incluidos en el DNU, tales cambios deben ser impulsados respetando la división de poderes y los mecanismos republicanos para legislar, de tal manera de preservar la seguridad jurídica, requisito fundamental para atraer nuevas inversiones. En tal sentido, la modificación de más de 360 leyes, fruto de décadas de consenso parlamentario, no debería hacerse por un DNU, sino que debería discutirse en el HCN mediante un proyecto de ley. Modificar todo nuestro andamiaje legal a través de un DNU debilitaría la seguridad jurídica y sentaría un peligroso antecedente de cara al futuro”.

Sobre la Ley de Compre Nacional N° 27.437, la entidad señaló que “con la derogación de este sistema pierden la condición de preferencia los bienes de origen nacional en compras públicas y licitaciones y la preferencia adicional con la que contaban bienes nacionales de MiPymes y cooperativas. Esta herramienta es utilizada por todos los países desarrollados para impulsar la producción nacional, dando escala a la industria, fomentando la innovación y las buenas prácticas productivas. Los Estados nacionales, provinciales y municipales son los principales compradores y, en condiciones similares, debería privilegiarse el apoyo a la producción local, por las evidentes ventajas que esto tiene sobre la generación de empleo y el aumento del producto interno”.

Asimismo, destacó que “en el marco de la derogación del articulado de la Ley de Compre Nacional, dejaría de existir el PRODEPRO, programa orientado a apalancar el desarrollo de proveedores en sectores y/o verticales estratégicos como salud; autopartes y motopartes; minería; hidrocarburos; transporte aeroespacial, naval y movilidad sustentable; tecnología verde; automatización y robótica; alimentos a base de plantas; producción agropecuaria de precisión; agropartes: partes de maquinaria agrícola. Considerando el potencial argentino en todos esos sectores, el PRODEPRO debería ser una política de estado para la sustitución estratégica de importaciones y el desarrollo de tecnología nacional”.

Respecto a la derogación del tercer párrafo del artículo 9° de la Ley Reforma del Estado N° 23.696, que quita la excepción del Banco Nación a ser sujeto a privatizaciones, puntualizó que “tanto el BNA como el BICE han resultado ser, además de dos bancos públicos superavitarios, instrumentos estratégicos para la implementación de políticas públicas de promoción del crédito a la producción. No se justifica esta privatización considerando que generan recursos para el país y que el Estado nacional perdería herramientas fundamentales para el desarrollo nacional...".



BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA

LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

Sobre las retenciones a las exportaciones industriales, la FISFE expresó que “si bien desde el sector productivo se comprende la necesidad de medidas de emergencia asociadas con la situación macroeconómica y fiscal, el incremento de la retenciones al 15% a las exportaciones de productos industrializados representa un sesgo anti exportador, aún más si tenemos en cuenta otras modificaciones que también impactan en la productividad manufacturera. El potencial incremento de los derechos de exportación del 3,7% (promedio) al 15%, sumado al aumento del impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% sobre los insumos importados, afectarán negativamente la competitividad del sector industrial y tendrán un impacto muy negativo sobre las exportaciones de valor agregado argentino. Es importante y estratégico para nuestro país reformular esta iniciativa. Los derechos de exportación deben considerar la realidad de las cadenas de valor con el fin de evitar serios impactos que pueden resultar en una reducción definitiva de producción, empleo y exportaciones”.

Acerca del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), afirmó que “la propuesta incluye una serie de medidas positivas como reducción del Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el cómputo de débitos y créditos a cuenta de Ganancias y la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, entre otras. No obstante, debemos remarcar que no se contempla en los alcances del proyecto a toda la industria manufacturera, sino que se ha seleccionado sólo a un conjunto de sectores productivos puntuales. El RIGI debería contemplar a todas las inversiones industriales, más allá del sector en el que se realicen. En el mismo sentido, es de importancia crítica que el régimen de incentivo a las inversiones promueva las inversiones de empresas locales, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional y a la vez de inserción internacional...".



ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UE

Para la Federación, “la integración internacional y la necesidad de ampliar la cobertura de acuerdos comerciales extra-Mercosur son cuestiones [sobre las cuales] existe consenso. No obstante, entendemos que la estrategia negociadora debe darse de manera conjunta dentro del bloque regional, priorizando mercados donde existan ganancias tangibles en materia de expansión y diversificación de nuestro comercio internacional, considerando la sensibilidad de los sectores productivos nacionales y garantizando transparencia y consultas con el sector privado. En ese contexto, el Acuerdo Unión Europea – Mercosur resulta relevante para reforzar la alianza comercial entre ambos bloques, generando beneficios y términos equilibrados para todas las partes...".