La CTA Rafaela convoca a los vecinos a que se sumen al derecho de protesta contra el DNU

El paro nacional y la movilización al Congreso que se realizará el próximo miércoles 24 de enero en Buenos Aires va tomando forma en cuestiones organizativas en los diferentes gremios y el rechazo al DNU y a la ley ómnibus impulsada por Javier Milei promete ser contundente en las calles de la República Argentina. Es por eso que en las últimas horas comenzaron a definirse algunos detalles de la marcha, que anticipan lo que será una importante demostración de convocatoria para muchos sindicatos y organizaciones.

En el caso de Rafaela, la Central de Trabajadores y Trabajadoras (CTA) de la Seccional Rafaela rechaza las medidas tomadas por el gobierno nacional a través de un DNU, de forma absolutamente inconstitucional y agraviante para el pueblo en su conjunto. En el mismo sentido, llama a la más amplia unidad del campo popular y se suma a la construcción de un gran paro nacional de todos los sectores de la clase trabajadora. Es por ello que el gremio

insta e invita a la comunidad rafaelina a participar de una manifestación pacífica para este miércoles en la Plaza 25 de Mayo, desde las 18 horas, bajo el lema "No al DNU, no a la Ley Omnibus, la Patria no se vende". Y para ello, Néstor Monay y Javier Albrecht, representantes de CTA Rafaela, visitaron la Redacción de LA OPINION para comentar algunos detalles y las razones de la convocatoria.

"La convocatoria que realizamos a fines del año pasado denominada 'Hacia la multisectorial Rafaela" nació en función de este paro, tratando de articular y darle visibilidad, en nuestra ciudad también, a la negativa del DNU presidencial y a la Ley Ómnibus con una consigna, que "así no Milei, No al DNU, No a la Ley Omnibus", o "la patria no se vende". Por eso estamos realizando esta convocatoria para el próximo miércoles 24 de enero, desde las 18 horas, donde nos vamos a concentrar en la Plaza 25 de Mayo, con una radio abierta, donde invitamos a la ciudadanía rafaelina a manifestarse, imponiéndose no a la investidura presidencial sino al modo anticonstitucional de proceder con este DNU que no tiene ni necesidad ni urgencia, o al menos no se ha demostrado, ya que tiene varios amparos y todo lo que ya se conoce y las consignas que se están difundiendo por todo el país. Como es algo que trastoca la vida cotidiana de todos y todas, de los que votaron a Javier Milei y de los que no lo votaron, tengan el color político que tengan, representen lo que representen, tengan el trabajo que tengan, sean estudiantes, profesionales, comerciantes o lo que sean, esto trastoca, si prospera, la vida cotidiana. Y en ese sentido, nos parece importante manifestarse, ya que es la única forma en democracia y con el amparo constitucional del derecho a la protesta, a una convocatoria pacífica, en la cuál todos los que quieran puedan manifestar su pensamiento y su adhesión", argumentó Monay.



RESPUESTA POSITIVA

A continuación, Albrecht, secretario general de la seccional, manifestó que "hay muchos sectores que se están sumando, al igual que la gente, donde es mucha la que está respondiendo. De todos modos, la inmensa mayoría de la gente ya está sufriendo las consecuencias de esto. Hay un grupo de gente que está respondiendo y otro que no lo está haciendo. Ahora, la gente que no está respondiendo, que no se puede movilizar, que le da vergüenza, que les parece que estas actividades no corresponden donde movilizarse equivale a hacer lío o crear problemas, en algún momento se van a deprimir en sus casas, fundamentalmente cuando haya que pagar los servicios, los impuestos, comprar los útiles escolares, los alimentos básicos o intenten sostener lo que se tiene, ya sea una moto o un auto o los que alquilan, vamos a quedar prácticamente a la deriva, en una situación de indefinición. O nos sumamos a esta lucha pacífica o nos quedamos en casa enfermándonos o deprimiéndonos y enojados con todo el mundo. Las transformaciones que se han hecho a lo largo de nuestra historia siempre fueron a través de movilizaciones colectivas, y siempre fueron pacíficas, porque el pueblo, cuando se moviliza, es pacífico, pero con consignas claras".

Albrecht luego agregó que "aquí prácticamente está en venta todo el patrimonio nacional, la soberanía nacional, donde me parece que se la rifa, al igual que las empresas estatales, en donde muchas de ellas son un orgullo para todos, en donde además es mentira que provoquen déficit. Pero en principio, la respuesta de la gente hasta el momento es buena, dentro del departamento Castellanos. En Sunchales también la respuesta es buena, al igual que en Frontera, donde hay un grupo interesante de vecinos que se van a manifestar. Es mucha la gente que se está sumando, donde han encontrado un espacio para poder expresar lo que está pasando y para poder expresar este rechazo a esta manera de proceder. Lo hemos buscado, pero no encontramos absolutamente ningún artículo en el DNU ni en el proyecto de la mal llamada Ley Ómnibus que beneficie a la clase trabajadora en su conjunto y ni siquiera a la clase media. Ahora, si queremos encontrarlos hay grandes corporaciones que sí van a ser beneficiadas. Es lenta a veces la toma de conciencia en la población con respecto a esto más allá de que no todos pensamos lo mismo. Esta alianza que gobierna ganó por una abrumadora mayoría pero también entendemos que ese apoyo no era para tomar este tipo de medidas, porque cuando votamos por un cambio lo hacemos para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, pero evidentemente el camino no es este y lo que pasó o pasa a partir de la primera devaluación, que fue la más grande en la historia de la democracia argentina, es que nuestro poder adquisitivo esta totalmente deteriorado. También tenemos una esperanza y una expectativa en que muchísimas ciudades de todo el país se van a sumar a esta movida, además de la ciudad de Buenos Aires, donde la movilización va a ser muy importante".



"HAY MUCHO SILENCIO"

Por último, el gobierno nacional anticipó que descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro. Y en relación a esta cuestión, Monay sostuvo que "son amenazas que siempre circulan en función de amedrentar e impedir que la gente se sume a manifestarse. De hecho la Constitución ampara el derecho a la protesta, y a partir de allí está garantizado que eso no pueda ocurrir. Este espacio es convocante para articular a los distintos sectores que se van a ver afectados y que necesitan expresar sus reclamos y también instamos a otras instituciones, como por ejemplo nos parecería importante que el CCIRR de una opinión al respecto. al igual que las mismas autoridades locales. Hay mucho silencio detrás de esto, donde parecemos que somos los únicos loquitos atrás de este espacio que se ha conformado tratando de darle visibilidad al paro de este 24, el primero hecho a un mes y algo de la asunción de un nuevo presidente, que tuvo un amplio respaldo y apoyo electoral pero eso no le da un cheque en blanco para hacer un monarca o lo que se le cante. Este paro también fue propuesto en función de estar en el Congreso en el momento en que se vote, para decirle a nuestros diputados y representantes que estamos para acompañar y pedir por la negativa y no que esto siga. Que quede bien en claro que el que aprueba esto es porque está coimeado".