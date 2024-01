Royal Caribbean y MSC cancelaron cruceros por ataques en el Mar Rojo

Nueva York/Madrid.- Algunos operadores de cruceros han cancelado o ajustado sus itinerarios para evitar el mar Rojo debido a los ataques de la milicia hutí a los barcos, pero no se espera que el impacto general en el multimillonario sector sea significativo.

Los ataques de las milicias apoyadas por Irán en Yemen desde noviembre han ralentizado el comercio entre Asia y Europa y han aumentado la preocupación por una escalada de la guerra entre Israel y los milicianos de Hamás en Gaza.

Royal Caribbean dijo el jueves que había cancelado dos viajes hasta la fecha.

Uno, de Mascate a Dubái, iba a tener lugar del 16 al 26 de enero y otro, de Dubái a Bombay, estaba previsto del 26 de enero al 11 de febrero. También modificó la semana pasada el itinerario de un crucero entre Aqaba y Mascate para desembarcar a los huéspedes en una ciudad portuaria cercana a Atenas. "Nuestro equipo de seguridad global sigue vigilando de cerca la situación en la región y, en caso necesario, realizaremos cambios adicionales", dijo Royal Caribbean.

El operador suizo-italiano MSC Cruises dijo el miércoles que había cancelado tres viajes en abril desde Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos a Europa debido a la crisis del Mar Rojo. "La seguridad de los pasajeros y la tripulación es la prioridad número uno y, dado que no había ningún itinerario alternativo viable, la compañía ha tenido que cancelar los viajes, lamentablemente", dijo MSC Cruises. "Los tres barcos se trasladarán directamente a Europa sin pasajeros a bordo y evitarán transitar por el mar Rojo".

Aunque miles de pasajeros se vean afectados, no se espera que el impacto en los operadores de cruceros a nivel global sea significativo, dijo Todd Elliott, consejero delegado de la agencia de viajes Cruise Vacation Outlet, con sede en Florida, EEUU. "Se trata de una pequeña parte de su flota global y de itinerarios plurianuales, por lo que podrán superarlo fácilmente", afirmó Elliott.

La italiana Costa Cruises dijo a Reuters el jueves que las rutas "permanecen sin cambios" y que sólo dos de sus cruceros programados para transitar por el mar Rojo en marzo y abril podrían verse afectados, incluido el último tramo de una vuelta al mundo.

Carnival dijo que su equipo de seguridad global estaba trabajando con expertos en seguridad global y países para priorizar la seguridad, incluyendo el ajuste de sus itinerarios si fuera necesario. (Reuters-NA)