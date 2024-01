Los cracks que estarán en Venezuela

Con dos pasajes para París 2024 como premio, el Torneo Preolímpico de fútbol Sub 23 comenzará este sábado en Venezuela y tiene a tres favoritos para dos lugares: Brasil, vigente bicampeón olímpico; Argentina, ganador de los últimos dos torneos de este tipo; y Uruguay, ya que llega con nada menos que Marcelo Bielsa como entrenador.

La acción comenzará con dos encuentros correspondientes a la Zona A, donde se encuentra Brasil (fecha libre). Desde las 17 se enfrentarán Ecuador y Colombia mientras que a las 20 lo harán Venezuela, con el DT argentino Ricardo Valiño, y Bolivia. Ambos choque se desarrollarán en el estadio Brígido Iriante, en Caracas, con transmisión de DSports.

Por el lado argentino, en el Grupo B, el debut será este domingo a las 20 contra Paraguay en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, ubicada unos 160 kilómetros al oeste de la capital vinotinta. Más temprano, desde las 17, jugarán Perú y Chile. La zona la completa Uruguay, con primera fecha libre.

El fixture albiceleste se completa con Perú (miércoles 24 a las 20), fecha libre, Chile (martes 30 a las 20) y Uruguay (viernes 2 de febrero a las 20). Los dos primeros de cada zona avanzarán al cuadrangular final, en el cual campeón y subcampeón sacarán pasaje olímpico tras enfrentarse todos contra todos. La última fecha se jugará el 11 de febrero en Barquisimeto.



LA ARGENTINA DE MASCHERANO

La Selección Argentina llega con aspiraciones dada la buena cantidad de jugadores de renombre entre sus filas y aún cuando todos los ojos estarán puestos en el entrenador Javier Mascherano tras los fiascos en el Sudamericano y Mundial Sub 20 el año pasado.

"No soy el indicado y no sé si soy el idóneo (para dirigir en París). Mi objetivo es clasificar a la Sub 23 a los Juegos Olímpicos y dirigir la próxima Sub 20. Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que Scaloni pueda dirigir la Selección en los Juegos", declaró con precaución el DT, quien se jugará mucho por estos días.

De todos modos, esta Selección con qué defenderse dentro de la cancha, con nombres rimbombantes, sobre todo en el mediocampo, como el del campeón del mundo y capitán Thiago Almada (22 años; Atlanta United), Federico Redondo (21; Argentinos Juniors), Cristian Medina (21; Boca), o Diablito Echeverri (18; River). En ataque el puesto de nueve se debatirá entre Luciano Gondou (22; Argentinos) y Santiago Castro (19; Vélez) en tanto que abajo son fijas el arquero Leandro Brey (21; Boca), el central Nicolás Valentini (22; Boca) y el lateral Valentín Barco (19; Brighton).



CRACKS A SEGUIR

Mencionados los créditos argentinos, vale destacar a algunos de los cracks rivales. La tríada de Brasil: Endrick, Kennedy y Andrey

Acaso el más célebre de los competidores en Venezuela sea el firuletero Endrick (17; Palmeiras), quien viene de ser campeón brasileño (y con buena participación: 11 goles) y ya se lo aseguró Real Madrid una vez sea mayor de edad. El corpulento delantero de apenas 1,73 metro promete show con alguna de sus innovadoras gambetas y estará bien acompañado por John Kennedy (21; Fluminense), aquel que definió la Libertadores pasada contra Boca, y el volante central Andrey Santos (19; Chelsea), exVasco da Gama con poco rodaje en Europa pero muy buen rendimiento en las Juveniles de su país.



VARIOS GOLEADORES

En Chile se destaca el delantero Damián Pizarro (18; Udinese), un potente y habilidoso nueve que le generó más de un problema a Boca en la Libertadores pasada jugando para Colo-Colo.Venezuela apuesta sus fichas a la localía y a las virtudes goleadoras de Kevin Kelsy (19), quien juega con frecuencia desde el año pasado en el Shakhtar Donetsk (9 goles en 2023) y ya supo convertir en Champions y Europa League. La Vinotinto tiene como DT al argentino Ricardo Valiño, quien hizo toda su carrera como futbolista y entrenador en México.En Ecuador se habla mucho del juvenil delantero Allen Obando (17 años; Barcelona de Guayaquil), supuestamente en la mira del PSG francés.Colombia no tendrá a su jugador acaso más importante, el volante Gustavo Puerta (20; Bayer Leverkusen no lo prestó), pero juega sus fichas al enganche Daniel Ruiz Rivera (21; Millonarios) y al extremo Oscar Cortés (20; Lens de Francia).Perú llega sin grandes nombres, acaso el más popular sea el de su entrenador: el exvolante Chemo del Solar. Bolivia, parecido, ya que su referente será el DT, el brasileño Antonio Carlos Zago, también a cargo de la Mayor.