Regional Amateur: Ben Hur ultima detalles para el juego del domingo

Ben Hur se encuentra a cuatro partidos del ascenso al Federal A. El sueño sigue intacto. La ilusión se mantiene en los hinchas y en el plantel que conduce Gustavo Barraza. El Lobo trabaja con la cabeza puesta en el juego de mañana ante Aprendices Casildenses, la revancha de la semifinal de la zona Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur.

La serie se encuentra igualada 1 a 1 y este domingo, a las 20hs en el Néstor Zenklusen, uno de los dos se quedará con el boleto para disputar la final de la zona ante el ganador de Juventud Unida de Gualeguaychú o Colón de San Justo. El árbitro principal será el cordobés de Villa María, Álvaro Carranza.

Esperando la evolución de varios que vienen con diferentes lesiones y no estuvieron a disposición del DT, la BH trabaja y el once inicial aún no está confirmado, aunque se espera que sea el mismo que viene de jugar en Casilda.

De esta forma, un probable equipo sería con: Gonzalo González; José Alberto, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Ramiro Contrera; Juan Bessone, Leandro Sola, Joaquín Castellano y Cristian Barco; Gastón Comas; Nicolás Santini.