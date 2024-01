Fue reconocido el ciclista atropellado en la ruta 34

Por Rubén A. Armando



En la mañana de ayer, en un adelanto informativo del portal de LA OPINION, se dio a conocer que la Policía de nuestra ciudad investigaba los pormenores de un trágico accidente de tránsito ocurrido en el inicio de la jornada, en el cual perdió la vida un ciclista, que al momento de ser elaborado dicho informe periodístico, aún no había sido identificado.

Por entonces, se destacó que había sucedido en la intersección de la ruta nacional 34 y la calle Pringles, resultando partes del siniestro vial un automóvil Peugeot 407, al comando de una mujer de 34 años de edad, afincada en la calle Montes de Oca, quien transitaba junto a dos mujeres y dos varones, y una bicicleta en la que se movilizaba una persona de sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad, quien llevaba puesta una camiseta del club Ferrocarril del Estado, y no portaba documentación que lo identifique.

Asimismo, se agregó que el cadáver había sido trasladado hasta la morgue judicial, en tanto se daba inicio a una causa por el delito de homicidio culposo, en accidente de tránsito.

Finalmente, se señaló que se había concretado el secuestro de la bicicleta de mención, y un teléfono celular con la pantalla dañada.



IDENTIFICADO

Tal lo informado en la tarde de ayer en nuestro portal, cuando policías de Investigaciones trataban de identificar a la víctima, mediante el cotejo de huellas dactilares, a la hora 15:30 en la Seccional 15ª se hizo presente una mujer de 32 años de edad, residente en Lavalle al 2100, y dio a conocer que se encontraba separada de Fabio Enrique Espinoza, de 36 años, con domicilio en calle Constitución, con quien tienen un hijo de 15 años de edad.

Seguidamente, agregó que habían cenado juntos, y que como en la mañana no le atendía el teléfono celular, tras observar en la publicación de LA OPINION la bicicleta secuestrada por la Policía, luego del lamentable episodio, la reconoció como propiedad de Espinoza.

Además, brindó una descripción física y de la vestimenta que lucía el occiso.

Por otra parte, se conoció que familiares de la víctima, viajaban desde Arrufó hasta nuestro distrito, para recibir el cuerpo y determinar su velatorio e inhumación.