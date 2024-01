La respuesta de Cultura

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Oportunamente hicimos conocer una nota elevada por el coordinador del Museo y Archivo Histórico "Basilio María Donato", Ramiro González Etchagüe ante una situación de discordancia con el área Cultura de la actual administración Municipal, en la sesión extraordinaria, desarrollada el jueves, ingresó una respuesta a la convocatoria que hiciera el Cuerpo Legislativo para conocer la situación, el texto de esa nota lo reproducimos seguidamente.

Quien suscribe, José Galli Funes, subsecretario de Educación y Cultura se dirige a usted y por su intermedio al cuerpo de ediles, en relación a la solicitud por la cual se me convoca para conversar en el marco de la nota presentada por Ramiro González, coordinador del Museo y Archivo Histórico.

En primer término, hago saber a usted, que considero conveniente la vía escrita para dar respuesta a cuestiones allí planteadas por resultar adecuada a la medida de la presentación efectuada por el Sr. Gonzalez.

Respecto al primer párrafo de la nota, formulo una aclaración inicial relacionado al desconocimiento, que el Sr. González plantea sobre la función de la directora de Cultura Micaela Bossio. En la nota, se refiere a ella, de manera recurrente nombrándola como "asistente", siendo que las jerarquías del personal de gabinete se le había comunicado oportunamente,. Corresponde que se dirija a Micaela Bossio como directora de Cultura.

En relación a la cuestión de la supuesta restricción de acceso a la Casa de Steigleder, cabe mencionar el marco de las funciones del Sr. González: Su designación como Coordinador del Museo y Archivo Histórico tiene como ámbito espacial de actuación el edificio sito en calle 25 de Mayo 318, es el Museo y Archivo Histórico, (creado el 2 de enero de 1981, inaugurado en noviembre del mismo año. Denominado Basilio Donato como homenaje al docente y director de la Escuela N° 379 Florentino Ameghino, investigador y escritor del libro "Noticias del fuerte de Sunchales y sus tres colonizaciones". Ocupó desde aquel entonces la casona donada por la familia Marquinez, de nuestra ciudad donde previamente funcionaba la Biblioteca popular "Pedro Echagüe".) Por ello, resulta ser el espacio natural de trabajo del Coordinador del Museo y Archivo Histórico. En este sentido, se desacredita cualquier perjuicio al cumplimiento de sus obligaciones, como plantea la nota. Asimismo tal como lo expresa el Sr. González en su nota, él tenía en su poder copia de la llave de ingreso a Casa de Steigleder. La decisión respecto a las modificaciones en el código del sistema de alarma, obedece a reforzar la seguridad del espacio y de los objetos que allí se alojan.

En este sentido, resulta una atribución del Departamento Ejecutivo, refuncionalizar espacios municipales, atendiendo a los destinos específicos de cada uno y conforme los objetivos que se tracen para cada locación pública.

El Sr. Gonzalez podrá ingresar a las dependencias observando los términos que se imponen para la seguridad del espacio y el resguardo de los materiales allí existentes. Las decisiones adoptadas se ajustan a procesos de caracter generales y en el uso de las facultades que son propias para la mejor administración.

Por otro lado, nos encontramos desarrollando un relevamiento de las dependencias y del estado que en que se encuentran para adoptar las medidas más convenientes en miras a su óptimo funcionamiento. Por tal motivo, considero provechoso postergar la conversación propuesta hasta tanto dichos procesos administrativos se encuentren finalizados. No obstante, con la intención de dar cumplimiento a su requisitoria se eleva el presente, a sus efectos.

Sin otro particular, saludo con atenta consideración.

José Galli Funes subsecretario de Cultura y Educación Municipalidad de Sunchales.

Daniel Bernini secretario de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos Municipalidad de Sunchales.