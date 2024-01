Sunchales: Aprobaron el Presupuesto 2024

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- En la mañana de hoy l Concejo Municipal de Sunchales concretó una sesión extrarordinaria en su recinto de sesiones “Mirta Rodríguez”.

El encuentro fue iniciado con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea cumplida por el titular del cuerpo, Santiago Dobler.

Seguidamente fueron aprobadas las actas de dos encuentros anteriores.

Receso legislativo

En el segmento manifestaciones la concejal Carolina Giusti hizo saber que se inicia un receso legislativo pero el Concejo no cierra sus puertas, si bien no llevará adelante tareas legislativas , permanecerá abierto y a disposición para atender a los ciudadanos.

Orden del Día

Seguidamente los ediles comenzaron con el anáisis de los distintos asuntos.

Notas oficiales

Remitida por el Hospital Dr. Almícar Gorosito SAMCo Sunchales. Solicitando reunión con el Concejo Municipal para informar sobre el funcionamiento y situación operativa del Hospital.Santiago Dobler señaló - tal cmo oportunamente lo hemos difundido- que la reunión ya fue concretada y derivó en un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Cuerpo Legislativo, que dio como fruto un proyecto de Ordenanza presentado en la sesio´n que nos ocupa.

La Secretaría de Gobierno solicitó se les permita comenzar, a partir del 2 de enero, con la ejecución del proyecto de presupuesto 2024 hasta la ratificación del mismo.Santiago Dobler hizo saber que tras la consulta con un letrado experto en el tema, se respondió que no se podiá autorizar porque no estaba aprobada la ordenanza correspondiente, la nota fue derivada a archivo.

Por su parte el Subsecretario de Educación y CulturaAsunto: Remite respuesta en el marco del Expte. N° 2304NO, presentada por el Coordinador del Museo y Archivo Histórico.El documento fue girado a sus antecedentes.

El Departamento Ejecutivo Municipal Solicita el retiro del Expte. CM N° 2261, por el que se dispone la pavimentación de calle Leloir, entre Rafaela y Oroño.Documento acumulado con su expediente.

El Departamento Ejecutivo Municipal remitió el Decreto N° 3344/2024, observando totalmente Ordenanza N° 3157 (Suspende hasta el 31 de diciembre de 2025 el otorgamiento de retiros especiales dispuesto por Ordenanza N° 2091).Carolina Giusti enfatizó que la Ordenanza vetada por el Ejecutivo fue sancionada con el voto unánime de todo el cuerpo, incluidos los dos ediles del oficialismo. Detallo´que la norma pretende poner el foco en el derecho de los trabajadores y apunta a la transparencia. Señalo´" me llama la atención que el Intendente observe toda la Ordenanza", por otra parte destacó que valora la presencia del Secretario General de SOEM, miembros del Gabinete, empleados, además de los ediles en el encuentro en comisión, y recordó que no se cuenta con la información pertinente, manifestando que los agentes municipales manifestaban motivos particulares para solicitar el retiro, motivos que no están contemplados en la norma. Pidió que sea respondida la minuta en la que se requieren informes acerca de la situación de retiros especiales y a partir de ahí comenzar a conversar. Al finalizar su exposición reiteró que " queremos lo mejor para los trabajadores".

Por su parte Juan Ignacio Astor consideró el haber acompañado la Ordenanza como un error, manifesto´que hay superposición de herramientas, existen inconvenientes en la aplicación de la Ordenanza 2091. Puso de relieve que en la reunión en la que coincidieron SOEM, DEM y Concejo se palpó un avance, reconoció la falta de respuestas , aunque consideró que " hay buenas perpectivas" y anunció que acordaron proseguir con reuniones de ese tipa, fijándose la pro´xima en el mes de marzo.

Peticiones y asuntos particulares

Pablo Mac Call Solicita información relativa al avance de obras del Plan de Ahorro Previo para Viviendas

Fue girada comisión.

Marina Mitri y otros: Solicitó reunión urgente con el Concejo Municipal, relativa a la intimación formulada por la Municipalidad de Sunchales vinculada a la ejecución de la Ordenanza N° 3131, Caminos de la Ruralidad.Fue remitida a archivos. Santiago Dobler explicó que ya concretada la reunión.

La Sociedad Rural solicitó reunión con el Concejo para interiorizarse sobre lo planificado para el sector en el presupuesto municipal ejercicio 2024. También este encuentro ya fue concretado.

Julián Ochat Informó situaciones de peligrosidad vial por circulación de tránsito pesado en calle Ricchieri bis, entre Dorrego y Moreno, así como requerimientos de mantenimiento de desagües.

Despachos de Comisión

Ordenanza elaborada por Departamento Ejecutivo MunicipalAsunto: Autoriza a BRIO S.A. a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea y aérea.Fue fundamentada por Brenda Torriri y aprobada por los ediles

Fue aprobada una Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal fijando el Régimen tarifario para el servicio de agua potable a partir del 1 de febrero de 2024 disponiéndose ddesde esa fecha, para la tarifa residencial un incremento del 30% y en un segundo tramo, desde marzo, el 26%.

.Proyectos presentados

Fue aprobada una Ordenanza remitida por Departamento Ejecutivo MunicipalAsunto: Autoriza al Intendente Municipal a la contratación directa para la ejecución de la obra establecida en el Renglón 1 de la Licitación Pública N° 07/2023.

Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal: Adiciona un 10% del porcentaje previsto en el inciso 1 del artículo Nº 13 de la Ordenanza N° 2989, destinado al SAMCo, por el plazo de 6 meses.

Fue aprobada una Ordenanza presentada por Departamento Ejecutivo MunicipalAsunto: Autoriza al Intendente Municipal a la contratación directa para la ejecución de la obra establecida en Renglones 2 a 5, conforme Decreto N° 3297/2023.

FUERA DE LISTA

Despachos de comisión

Fue aprobado un proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo fijando el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024.La fundmentción fue ofrecida por Juan Ignacio Astor quien destacó que el análisis de este proyecto generó un fluido diálogo entre el Ejecutivo y el Concejo, fruto de ello fueron las siete modificaciones que sufrió la norma, atendiendo a sugerencias de los ediles.

Carolina Giusti remarcó que el presupuesto permite conocer el esquema de recursos, consideró que el ajálisis del mismo fue sumamente desprolijo, en parte por yerros de la gestión anterior. desprolijidad en la transición. Adelantó su voto positivo en lo general por la responsabilidad de permitir gobernar, marcó disidencias por distintos motivos, recordó que el Concejo aguarda el cumplimiento de Ordenanzas, la respuesta a minutas de comunicación, señaló que los gastos entre personal permanente y temporario asciende a 25 mil millones, hizo un llamado para jerarquizar el personal con que cuenta el Municipio.

Prosiguió enumerando otros aspectos en los que habría que ampliar partidas por ejemplo consumos problemáticos, caminos de la ruralidad,el mantenimiento de la Estación del Ferrocarril, el transporte para personas con discapacidad.

Además hizo saber que bajo el rubro Otros aparecen sumaas millonarias, sin la posibilidad de hacer un seguimiento, consideró que es un cheque en blanco para el Ejedutivo, se lamentó "le debemos a cada santo una vel, Toselli dejó un tendal de deudas, no tenemos que mentirle más a la gente".

Por su parte Brenda Torriri se explayó sobre la utilización de un presupuesto y recordó que en la gestión pasada, bajo el rubro Otros fueron aprobadas cifras millonarias.

Luego de estas exposiciones se pasó a la votación en general seis votos positivos.

El artículo 1ª tuvo 4 votos positivos y dos negativos y los artículos 2 , 3 , 4 ,5 y 6 fueron aprobados por unanimidad.

Presupuesto 2024

La norma aprobada es la que se detalla a continuación:

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto

1110200000 - H.C.D.

01 - Actividaddes de Emisión de Normas y Control

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 85.623.027,56

1.1.6.0 - Contribuciones patronales 14.588.916,48

Total Personal permanente 100.211.944,04

1.2.0.0 - Personal temporario

1.2.1.0 - Retribuciones del cargo

1.2.1.1 - Sueldos y Salarios FP 117.925.255,02

1.2.1.2 - Sueldos y Salarios PC 17.699.850,66

Total Retribuciones del cargo 135.625.105,68

1.2.5.0 - Contribuciones patronales

1.2.5.1 - Aportes Patronales FP 20.092.745,44

1.2.5.2 - Aportes Patronales PC 3.015.769,69

Total Contribuciones patronales 23.108.515,13

Total Personal temporario 158.733.620,81

Total Gastos en personal 258.945.564,85

5.0.0.0 - Transferencias

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector

Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar

gastos corrientes

5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes

comunales

5.3.8.9 - Concejo Municipal 23.000.000,00

Total Transferencias a municipalidades y otros entes comunales

Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes

23.000.000,00 23.000.000,00

Total Transferencias 23.000.000,00 Total FuenteTesoro Municipal 281.945.564,85 Total Actividaddes de Emisión de Normas y Control 281.945.564,85 Total Jurisdicció H.C.D. 281.945.564,85

Filtro aplicado: Año: 2024 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Subparcial

Mereció la aprobación del Cuerpo una Resolución elaborada por la totailidad de los ediles y en la que se fija el presupuesto 2024 del Concejo Municipal.

Finalmente fue aprobada una minuta de Coimunicación elaborada por Santiago Dobler en la que requiere que el Ejecutivo procdeda al control y orden del estacionamiento del tránsito pesado de manera urgente en la calle Richieri bis entre Dorrego y Moreno.