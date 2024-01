Enzo Fernández sobre la continuidad de Scaloni

El campeón del mundo Enzo Fernández reconoció ayer que fue "muy fuerte" la declaración de Lionel Scaloni después del histórico triunfo ante Brasil y deseó que "que se quede" al frente del seleccionado argentino.

"No esperábamos esa declaración. Fue un choque muy fuerte para nosotros pero él tendrá sus motivos. Es una persona tranquila, pensante y decidirá lo mejor para él y para su familia. Obviamente nosotros queremos que se quede", expresó Enzo, en una entrevista con ESPN.

"Tenemos un grupo unido y con hambre y queremos seguir consiguiendo cosas importantes para nuestra selección", agregó el campeón del Mundo que este 17 de enero celebra sus 23 años.

El mediocampista, una de las figuras de Chelsea, también destacó el presente de su compañero y amigo, Julián Álvarez, en Manchester City.

"Todos están en gran nivel pero Julián está haciendo goles y asistencias. Está demostrando un gran nivel y estoy contento por él", reconoció el ex River Plate, que también se acordó del club del cual es hincha.

"Siempre veo los partidos de River", contó Enzo, que lamentó la partida de su tocayo Pérez y se sorprendió con la rápida venta de Claudio "Diablito" Echeverri.

"Es un poco triste porque es un símbolo para River. A mí me ayudó mucho y fue como un padre. Siempre me aconsejó y aprendí mucho a su lado. Su salida fue un choque fuerte por lo que representa para River pero igual le mandé un mensaje y le deseé lo mejor", reveló.

Sobre el "Diablito", que a partir de 2025 estará en la Premier League, el oriundo de San Martín admitió su sorpresa por su venta a Manchester City.

"Si, obviamente me sorprendió. Hablé con él cuando fue a entrenar con la Selección. Es un jugador bárbaro, con jerarquía, todavía joven y con mucho recorrido. Le aconsejo que siga humilde y trabajando", remarcó el mediocampista que llegó a Inglaterra hace un año por 121 millones de euros.

Sobre el final, Enzo Fernández palpitó el partido del próximo 26 de enero contra Aston Villa por la Copa FA donde enfrentará a Emiliano "Dibu" Martínez.

"Si, es un agrandado ese y contra Chelsea siempre se agranda. Será especial. Es un orgullo enfrentar a mis compañeros de Selección en la Premier", cerró.