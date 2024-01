El Sub 23 ya está en Venezuela para disputar el Preolímpico

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Selección argentina viajó a Venezuela para disputar el Preolímpico sudamericano que comenzará el 20 de enero y culminará el 11 de febrero próximos, en el que buscará quedarse con uno de los dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El seleccionado albiceleste contará con el entrenador Javier Mascherano a la cabeza y con sólo 22 jugadores, dado que fue convocado Julián Malatini pero finalmente no será de la partida por haber sido vendido al Werder Bremen de Alemania, que se negó a cederlo.

Entre los nombres destacados de la lista se encuentra el campeón del mundo Thiago Almada, el flamante refuerzo del Brighton de Inglaterra Valentín Barco, los futbolistas de Boca Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, y los jugadores de River Claudio Echeverri y Pablo Solari.



El fixture de la Selección argentina en el Preolímpico:



Fecha 1: Argentina vs. Paraguay | domingo 21 de enero a las 20

Fecha 2: Argentina vs. Perú | miércoles 24 de enero a las 20

Fecha 3: libre .

Fecha 4: Argentina vs. Chile | martes 30 de enero a las 20

Fecha 5: Argentina vs. Uruguay | viernes 2 de febrero a las 20



Los convocados por Javier Mascherano:



Arqueros: Leandro Brey (Boca), Rocco Ríos Novo (Lanús) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de LP).



Defensores: Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Joaquín García (Vélez), Nicolás Valentini (Boca), Valentín Barco (Boca), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Aaron Quiros (Banfield) y Gonzalo Luján (San Lorenzo).



Mediocampistas: Federico Redondo (Argentinos Juniors), Juan Sforza (Newell´s), Ezequiel Fernández (Boca), Cristian Medina (Boca), Juan Nardoni (Racing) y Thiago Almada (Atlanta United).



Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Francisco González (Newell´s), Baltasar Rodríguez (Racing), Santiago Castro (Vélez), Claudio Echeverri (River) y Pablo Solari (River).