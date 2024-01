"El capitalismo es la única herramienta para terminar con la pobreza", dijo Milei

El presidente Javier Milei afirmó que los líderes políticos de Occidente abandonaron en los últimos años el "modelo de la libertad" por otras "versiones" vinculadas al "colectivismo" y aseguró que l capitalismo es "la única herramienta para terminar con la pobreza".

Así lo expresó durante su intervención en Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos. Se trató de su primera presentación fuera de la Argentina como jefe de Estado en ejercicio.

El discurso se inició a las 11:50, como estaba previsto, y apuntó fuertemente contra los líderes occidentales: "Estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza".

En esa línea, el mandatario continuó: "En las últimas décadas, motivados por algunos deseos de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo".

Con el objetivo de resaltar sus primeras palabras, Milei ejemplificó con la Argentina y le lanzó un dardo a la dirigencia nacional: "Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución, sino son su causa. Créanme. Nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonio de estas dos cuestiones".

Tras un vibrante comienzo, el libertario se dedicó a defender el capitalismo a capa y espada: "Veamos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único moralmente deseable para lograrlo".

En ese sentido, Milei sostuvo su postulado aportando datos macroeconómicos repasando la historia y comparando con números de la actualidad.

"La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y ancho de todo el planeta", remató.

"Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy", añadió.

Y cerró su defensa del capitalismo citando el concepto de "libertarismo" de Alberto Benegas Lynch, a quien Milei considera como el "prócer argentino de las ideas de la libertad", una dinámica habitual en los actos electorales que realizaba en campaña.

Según expresó el mandatario, Occidente está en peligro porque los países que deberían defender "los valores del libre mercado, la propiedad privada y demás instituciones, están socavando los fundamentos del libertarismo para abrirle la puerta al socialismo".

Además, cargó contra el Estado, uno de sus enemigos esenciales y uno de los conceptos que demonizó en su carrera presidencial, y contra los teóricos neoclásicos.

"El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin querer lo termina siendo funcional a la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad", arremetió.

Para finalizar, Milei invitó al resto de los países occidentales a que "retomen el camino de la prosperidad, la libertad económica y el respeto irrestricto de la propiedad privada" que, en su criterio, son esenciales "para el crecimiento económico".

Y volvió a citar como ejemplo a la Argentina: "Es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central". (NA).