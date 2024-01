Suben los casos de dengue autóctono en la Provincia

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe brindó ayer un nuevo informe respecto de las enfermedades transmitidas por mosquitos: dengue, chikungunya y Encefalitis Equina del Oeste. En este sentido, en la última semana se confirmaron 36 nuevos casos autóctonos de dengue en las localidades de Avellaneda, Capitán Bermúdez, El Trébol, Malabrigo, Reconquista, Rosario, Tostado y Santa Fe, realizándose las medidas de bloqueo pertinentes.

Hasta este miércoles, el total de los casos autóctonos desde noviembre pasado, asciende a 57 casos en todo el territorio provincial. Cabe señalar que además de los casos autóctonos, se continúan registrando otros con antecedente de viaje a provincias del país con circulación, siendo los principales destinos Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes.

Del total de 209 casos confirmados de dengue (importado y autóctono) desde noviembre a la fecha, se destaca que ninguno fue de gravedad. Los serotipos detectados continúan siendo DEN-1 y DEN-2, aclaró la cartera sanitaria que preside la ministra Silvia Ciancio.

Con respecto a chikungunya se informó 1 nuevo caso autóctono de Rosario y 3 con antecedente de viaje. Desde diciembre de 2023 hasta la fecha se confirmaron un total de 9 casos: 4 autóctonos y 5 con antecedente de viaje.



PREVENCIÓN

Dado que el dengue y el chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, una especie que puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población en épocas de calor, el Ministerio de Salud recordó que para evitar la propagación de este insecto se recomienda realizar el descacharrado de las viviendas para evitar la acumulación de agua estancada (situación que favorece la reproducción de los mosquitos).

Asimismo, se insiste en la importancia de evitar las picaduras del mosquito utilizando repelente; ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol; dormir en espacios con protección para mosquitos; y utilizar insecticidas en el interior de las viviendas (espirales, tabletas termoevaporables, aerosoles).

También es importante prestar atención a la aparición síntomas como fiebre de 2 a 7 días de duración, sin afección de las vías respiratorias; acompañada de fuerte dolor de cabeza y muscular o en las articulaciones (en especial muñecas y tobillos), sarpullido, irritación ocular, y malestar general. En caso de presentar alguno de estos síntomas, es importante consultar al Centro de Salud más cercano y no automedicarse.



ENCEFALITIS EQUINA

DEL OESTE

Sobre la situación epidemiológica de Encefalitis Equina del Oeste en humanos, no se confirmaron nuevos casos en la provincia de Santa Fe. De los 8 pacientes confirmados desde el 28 de noviembre (cuando se inició la vigilancia epidemiológica) a la fecha, falleció uno (presentaba comorbilidades) del centro sur provincial, como ya se informó semanas atrás. En tanto, una persona continúa internada, y a las demás se les realiza un seguimiento ambulatorio.

Los equipos del Ministerio de Salud de la provincia continúan trabajando de manera articulada junto a municipios y comunas, en los correspondientes operativos de bloqueo y en la difusión de las formas de prevención.



LEPTOSPIROSIS

Desde la cartera sanitaria se informa además que el monitoreo de leptospirosis, que se realiza en un contexto de emergencia hídrica, da cuenta de 4 casos confirmados desde diciembre en San Javier, Las Parejas, Granadero Baigorria y en Santa Rosa de Calchines.

En relación a esta enfermedad, que se produce por una bacteria que puede estar presente en la orina de un animal infectado, o con agua y/o ambientes contaminados con dicha orina, se recomienda:

• Consultar en forma precoz al médico frente a la aparición de fiebre alta de aparición brusca, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y de las articulaciones, náuseas, vómitos.

• Consultar de urgencia si al cuadro anterior se agrega dificultad para respirar.

• Seguir las indicaciones médicas y no automedicarse.

En cuanto a las medidas de prevención, es importante:

• Evitar el contacto con agua estancada, utilizar medidas de protección adecuadas cuando se trabaja en zonas de riesgo: botas y guantes y mantener patios y jardines limpios.

• Desmalezar terrenos baldíos, tapar los orificios del hogar por donde puedan ingresar roedores.

• Eliminar basura y escombros, acondicionarlos para que no se transformen en refugio de roedores y colocar la basura en recipientes con tapas ajustadas taparla.



COVID 19

El Ministerio de Salud dela Provincia confirmó un incremento de casos caracterizado por patologías banales, que no repercutieron a la fecha en el incremento de la internación. Se continúa recomendando vacunación en grupos de riesgo y la vigilancia epidemiológica con la estrategia de infecciones respiratorias, junto con gripe y virus sincitial respiratorio (vsr).

El Ministerio de Salud de la Nación señaló el último lunes que el promedio de casos diarios de Covid-19 notificados a nivel nacional pasó de 268 en la semana primera semana de enero a 472 la semana pasada, impulsados por la subvariante JN.1. Los especialistas consideran que no es para "preocuparse" pero ratifica la necesidad de sostener la vacunación y tomar medidas de prevención como la ventilación.