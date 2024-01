Blondel y Valdivia, dos ex Atlético que se enfrentaron en un amistoso

Boca continúa con la puesta a punto desde la llegada de Diego Martínez como el nuevo entrenador. Ayer disputó dos amistosos de tiempo reducido ante Estudiantes de Caseros, en el predio de Ezeiza, y se impuso en ambos.

Dos jugadores formados en Atlético de Rafaela fueron rivales y aprovecharon la ocasión, tras un tiempo sin verse, para registrar el momento: Lucas Blondel y Matías Valdivia.

Los dos partidos terminaron a favor del Xeneize por 1-0, con gol de Darío Benedetto, y por 2-0, con tantos de Norberto Briasco y Román Rodríguez.

Cada encuentro tuvo dos tiempos de 30 minutos y el equipo inicial que paró Martínez fue el siguiente: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Aaron Anselmino y Frank Fabra; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Lucas Janson; Vicente Taborda; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

El segundo once que conformó el entrenador, para el segundo encuentro, se paró de la siguiente manera: Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Mauricio Benítez, Julián Ceballos; Ezequiel Bullaude; Norberto Briasco e Iker Zufiaurre.

Martínez consiguió ensayar ambos equipos pero tuvo algunas ausencias de peso en el armado: Equi Fernández, Cristian Medina, Leandro Brey y Nicolás Valentini se encuentran en el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23, mientras que Marcos Rojo no estuvo por el reciente desgarro que sufrió y Edinson Cavani sigue con la puesta a punto con los trabajos físicos.