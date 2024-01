Capurro, sobre su llegada a la Crema

Atlético de Rafaela se sigue armando y preparando de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional, que lo verá debutando el sábado 3 de febrero ante Aldosivi en Mar del Plata. En el inicio de esta nueva semana de pretemporada el que se sumó fue Juan Martín Capurro, mediocampista central.

“Estoy muy contento con este nuevo desafío, el grupo la verdad que me recibió muy bien, uno ya conocía la ciudad y espero que se pueda cumplir con lo que todos deseamos”, indicó en su presentación con la prensa el flamante refuerzo de la ‘Crema’.

Sobre su arribo al conjunto albiceleste, Capurro indicó: “Me llamó Ezequiel (Medrán), me conoce de cuando trabajamos juntos en Central Norte de Salta, donde nos fue muy bien, y fue así que tomé la decisión de venir a Atlético más allá de otras alternativas que uno manejaba, sabía que el grupo que se estaba armando era lindo y es un club que siempre pelea por cosas importantes".

En relación a sus expectativas, personales y grupales, de cara a la temporada que se aproxima Capurro contó: “Las expectativas siempre las pone el cuerpo técnico, pero son las mayores, siempre. Lo importante es formar un gran grupo humano y un equipo competitivo en el que el hincha pueda verse representado”.

El entrerriano de Gualeguay, pronto a cumplir los 30 años, retorna al fútbol argentino tras su paso por Bolivia y en relación a ello comentó: “Al regresar al país uno prioriza lo deportivo, la realidad económica es diferente, es difícil, pero también entiendo que vine a un gran club, con un cuerpo técnico que me quería y con un plantel que se está armando y que es muy competitivo”. Sobre su experiencia en el Royal Pari boliviano apuntó: “Aprendí mucho a jugar en la altura, no es fácil, un país con una forma de vida diferente a la nuestra. Pude jugar mucho, más de 1500 minutos así que contento con la experiencia que tuve. En la altura es difícil ganar, siempre el empate ya es importante, pero con jerarquía se hace diferencia”.

Por último, Capurro hizo referencia a su juego: “Pretendo ser un volante central mixto, que presione alto, que genere juego, ayude en el ataque y a la hora de defender”.



LO QUE BUSCA EN EL MERCADO

El plantel de Atlético de Rafaela aún recibirá, por lo menos, entre cuatro y cinco refuerzos más. Entre ellos, la prioridad es un delantero que llegue para reemplazar a Claudio Bieler (jugará en Agropecuario). A su vez, la dirigencia albiceleste busca un central (llegaron Colombo y Oliver) y en el medio campo. Las bandas parecen ser los lugares a reforzar, principalmente la derecha.

Aún resta definir si Ayrton Portillo se queda o se va. De irse, llegará un marcador de punta por derecha en su reemplazo.

Hasta entonces han arribado a la 'Crema' nueve incorporaciones: Ignacio Turnes (arquero), Francisco Oliver (defensor central), Rodrigo Colombo (defensor central), Franco Quiróz (lateral izquierdo), Juan Martín Capurro (mediocampista central), Juan Galeano (mediocampista ofensivo), Augusto Berrondo (extremo), Patricio Vidal (delantero) y Gianluca Pugliese (delantero).