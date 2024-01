El Cine Belgrano vuelve al ruedo con una cartelera para todos los gustos

Luego del receso estival, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano vuelve a abrir sus puertas con tres novedades cinematográficas que se proyectarán desde el viernes 19 hasta el martes 23 de enero.

La programación arranca a las 18:30 con un estreno para disfrutar en familia. Se trata de “¡Patos!”, el nuevo largometraje de los creadores de éxitos como Super Mario Bros, Minions, Mi villano favorito, Sing: ¡ven y canta! y La vida secreta de tus mascotas.

La familia Mallard está pasando por una pequeña crisis. Mientras que el papá, Mack, se alegra de mantener a su familia a salvo nadando alrededor de su estanque de Nueva Inglaterra, la mamá, Pam, está ansiosa por cambiar las cosas y mostrarle el mundo entero a sus hijos: el adolescente, Dax, y la pequeña patita Gwen. Después de que una familia de patos migratorios llega a su estanque con emocionantes historias de lugares lejanos, Pam convence a Mack para emprender un viaje familiar, pasando por la ciudad de Nueva York hacia la tropical Jamaica.

El guión de la película está escrito por Mike White, creador de la exitosa serie de HBO The White Lotus y de la comedia Escuela de Rock (School of Rock – 2003), y la dirección a cargo de Benjamin Renner, reconocido por sus trabajos en El malvado zorro feroz y Celestine.

Se proyectará en su versión doblada con una entrada general de $1600. Tiene una duración de 92 minutos y es apta para todo público.



ESPACIO INCAA: ELIJO CREER

En el segmento dedicado al cine nacional se podrá ver en el horario de las 20:00: “Elijo creer”, documental argentino producido por Gonzalo Arias con guión de Martín Méndez y narrado por el actor Ricardo Darín.

Se trata de la película oficial de la AFA, que narra con testimonios de los protagonistas contados desde la intimidad y en primera persona, el épico título obtenido en el último Mundial de Fútbol.

El filme promete capturar la pasión y el orgullo que Argentina siente por su selección de fútbol, ofreciendo a los espectadores una experiencia única e inolvidable.

Elijo Creer se presenta como un conmovedor homenaje a la tenacidad y dedicación de la selección argentina en su búsqueda de la gloria en el escenario internacional y tiene como objetivo que todos los hinchas de la selección, puedan rememorar y compartir en las salas de cine de todo país, la obtención de la Copa del Mundo, durante el mes de su primer aniversario.

La entrada general es de $400 y descuento a jubilados y estudiantes $200. Es apta para mayores de 13 años. Tiene una duración de 102 minutos.



ESPACIO AUTOR: PRISCILLA

El estreno destinado al público adulto es “Priscilla”, película dirigida por Sofia Coppola basada en la autobiografía de Priscilla Presley llamada Elvis y yo, publicada en el año 1985.

Sigue la vida de Priscilla (interpretada por Cailee Spaeny) y su complicada relación romántica con Elvis Presley (Jacob Elordi). A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta la faceta no vista de un gran mito americano en el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland, en este retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado del amor, la fantasía y la fama.

La misma se podrá ver desde el viernes al martes a las 21:45 con una entrada general de $1.600. Es apta para mayores de 13 años con reservas y tiene una duración de 113 minutos.



PROMOCIÓN 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días martes, el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA. Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.