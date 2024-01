Amilcar Carena entregó sus credenciales al CAAR

Luego del tradicional asado de los martes, que se realiza en las instalaciones del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela (CAAR), se realizó un sencillo pero emotivo acto, con motivo de concretarse, por parte de Amilcar "Kuky" Carena, la donación de credenciales que le permitieron al rafaelino asistir a distintos eventos internacionales, las que ocuparán un lugar destacado en la sede de la institución.

Carena, reconocido por haberse involucrado en la defensa del medio ambiente y del patrimonio urbano, además de ser reconocido por su condición de viajero, que lo llevó a conocer prácticamente todo el mundo, siempre tuvo una relación muy estrecha con el ámbito deportivo y en particular con el automovilismo y el rugby.

Por su contribución a la sociedad, fue reconocido como "Ciudadano Distinguido" por el Concejo Municipal, luego de haber recibido un testimonio similar en nombre de Casa Carena, uno de los comercios más antiguos de la ciudad, que ya cumplió 115 años de trayectoria.

Para destacar sus cualidades y repasar diferentes aspectos de su vida, el periodista Víctor Hugo Fux tuvo la responsabilidad de iniciar la ceremonia en el CAAR, compartiendo ese momento con el propio Carena y los directivos de la entidad anfitriona Tomás Muriel, Facundo Hubeli y Jorge Salcedo.

Posteriormente fue el turno de Muriel, en su condición de presidente del CAAR, quien agradeció el gesto de "Kuky", al tiempo que adelantó que el panel con las credenciales donadas ocupará un lugar destacado en el Viejo Taller.

Carena, en tanto, recordó anécdotas que lo tuvieron como protagonista junto a Carlos Reutemann, el piloto santafesino con el que tuvo una relación de amistad y a quien acompañó durante su campaña en la Fórmula 1, reconociendo en ese momento que el fallecimiento de "Lole" fue un golpe muy duro.

En el cierre de la noche, no faltaron la voz y la guitarra de Raúl Forni para darle un contenido diferente a un encuentro muy particular y emotivo para los comensales que se acercaron a la entidad de bulevar Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo. VHF.