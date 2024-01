El Intendente solicitará la colaboración de las Fuerzas Federales a Nación

Unos días después de cumplirse el primer mes de gestión al frente de la intendencia de Rafaela, Leonardo Viotti realizó un balance de las acciones realizadas y lo que planifica junto a su equipo para futuro.

Como lo expresó en su discurso de asunción, la seguridad es uno de los grandes desafíos: “la ciudad está muy compleja. Estamos trabajando con todos los recursos locales y articulando, a través del Comando Unificado, con las distintas fuerzas de seguridad”, expresó el mandatario.

Para el trabajo en el territorio valoró herramientas como Ojos en Alerta, el Comando Unificado y el Centro de Monitoreo: “Siguen funcionando y las vamos a fortalecer”, señaló. Además, adelantó que en las próximas semanas “vamos a estar en Buenos Aires para reunirnos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo porque necesitamos el apoyo de las fuerzas federales para que se terminen de sumar a este entramado local y provincial, que tenemos para hacer frente a todo el tema de seguridad con el Gobernador y la ministra".

Por otro lado, con el estamento provincial “seguimos trabajando de manera mancomunada. Ya hemos visto acompañamientos en base a gestiones realizadas. Se llevaron 25 presos que estaban en la Alcaidía local para generar lugar porque días antes, desde Fiscalía nos habían transmitido este tema”. “Nosotros trabajamos con todas nuestras herramientas y articulando con las distintas fuerzas para que los delincuentes estén donde tienen que estar: tras las rejas. Obviamente tenemos mucho por delante. También presentamos un proyecto a nivel provincial para sumar tecnología e infraestructura”, remarcó Viotti.

Con respecto al estado de los móviles cuando inició su gestión, explicó: “Nos encontramos con problemas ya que casi la mitad de los vehículos no estaban funcionando. Tuvimos que repararlos y la Provincia está haciendo lo mismo. Vamos a mejorar lo que tenemos y de a poco sumar nuevas herramientas”.

Un municipio con grandes desafíos

A nivel general, el Intendente realizó un balance positivo del primer mes de gestión: “pudimos poner en marcha esta nueva gestión con los desafíos que teníamos por delante. Tengo un equipo del cual estoy muy conforme, que rápidamente pudo hacer un análisis y tomar la responsabilidad en cada una de las áreas para continuar con los programas que venían funcionando bien y hacer una evaluación de lo que necesita potenciarse”. “Recibimos un municipio que tiene grandes desafíos pero ya tenemos una hoja de trabajo para resolver lo que haya que resolver y plasmar las ideas que tenemos para Rafaela en el corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Viotti hizo mención a la situación económica a nivel nacional y cómo repercute en el funcionamiento cotidiano del Estado local: “tenemos por delante una problemática económica que nos presenta dificultades pero vamos a trabajar de manera conjunta, con mucho esfuerzo y agudizando el ingenio para que la ciudad pueda estar cada día mejor, aún con la falta de recursos que al igual que cualquier vecino, el municipio sufre”.

Como otro de los grandes desafíos junto a la seguridad, comentó que actualmente es el mantenimiento de los espacios verdes: “Recibimos un área que estaba muy dolida con menos personal que necesita, con tres de cuatro tractores que no funcionaban, el 40 por ciento de las máquinas rotas, sin recursos”. A partir de esto, “fuimos solucionando de a poco pero las lluvias no frenan, con lo cual los ciclos de corte que antes eran de 18 días y la ciudad estaba bien, ahora lo hacemos cada 12 o 14 días dependiendo el lugar, y todavía así no llegamos al ritmo que queremos”.

“Los empleados están trabajando con mucho esfuerzo, con horas extras y equipos que nos vienen a acompañar desde afuera pero tenemos que terminar de mejorar el área. Sin embargo, mientras haya lluvia, las malezas siguen creciendo”, aclaró el Intendente.