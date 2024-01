El presidente Javier Milei celebró los datos de una encuesta que arrojó resultados altos de adhesión a sus ideas económicas y medidas impulsadas en el primer tramo de gestión, y sostuvo: "¡La gente la está viendo!".

"LA GENTE LA ESTÁ VIENDO...!!! Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros... me imagino que no hace falta que les haga una listita...", escribió en la red social X el mandatario desde Davos, la ciudad suiza en la que se encuentra para participar de la reunión del Foro Económico Mundial.

En el mismo posteo, Milei difundió los resultados de una encuesta que llevó a cabo la consultora Opinaia, realizada de manera online durante este mes y sobre 1.200 casos.

El estudio consistió en consultar el grado de adhesión a ideas y medidas del mandatario libertario, donde el concepto "Es necesario hacer una reducción del gasto público" cosechó un 71 por ciento de apoyo, mientras que "El actual nivel de gasto público es insostenible" logró un 67 por ciento de respaldo entre los consultados.

"Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el país salga adelante" obtuvo un 64% de acuerdo; "El Gobierno está mostrando austeridad", un 59%; "La inflación actual y de los próximos meses es responsabilidad del anterior gobierno", un 59%; "Las medidas de Milei buscan evitar una hiperinflación", un 54% y "El aumento de tarifas de luz, gas y transporte es inevitable", un 44%. (NA).