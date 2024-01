Billetera Santa Fe anunció a los primeros 14 ganadores de los $ 500.000 diarios

Billetera Santa Fe dio a conocer a los primeros 14 ganadores de los 500 mil pesos que se sortean cada día desde el comienzo de 2024, en el marco de la renovación del medio de pagos más importante de la provincia.

Los ganadores de las dos primeras semanas de implementación de los sorteos de Billetera Santa Fe (uno por cada día desde comienzos de año), realizados ante escribano público los lunes 8 y 15 de enero, se distribuyeron de la siguiente manera: 5 de Rosario; 2 de Rafaela y 1 de Santa Fe, Venado Tuerto, San Javier, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Avellaneda y Matilde. Los sorteos se realizan todos los lunes ante escribano público y de cada uno surgen los 7 ganadores de la semana anterior. El próximo sorteo se realizará el lunes 22 de enero.

¿COMO PARTICIPAR DE

LOS SORTEOS DIARIOS?

Para poder acceder al gran premio de $500 mil diarios se deben realizar compras mayores a $3.000 con la Billetera Santa Fe y por cada compra se suma 1 chance para ganar, con lo cual si un usuario realiza en el día más de un pago mayor a ese valor, tendrá mayores posibilidades de resultar sorteado. Todo el proceso del sorteo está avalado por escribano público e inscripto en escritura pública ante el mismo profesional.

La notificación al ganador del sorteo siempre se produce desde una cuenta oficial de Plus Pagos y se realiza al correo electrónico que el usuario utilizó en el momento de asociarse a Billetera Santa Fe. El premio será acreditado en la Billetera de cada ganador y que para ello nunca se solicitarán datos de la cuenta. El ganador deberá responder de manera correcta dos preguntas de interés general para obtener la acreditación del premio. Los términos y condiciones del concurso pueden ser consultados en: https://pluspagos.com/billeterasantafe

LA CRITICA DE LOS COMERCIANTES

La Federación de Cámaras Empresarias del Comercio (Fececo) manifestó su preocupación por los cambios en el programa Billetera Santa Fe y desalienta el uso entre sus asociados. Desde la entidad aseguran que el esquema planteado por la administradora de Plus Pagos, con los nuevos “beneficios”, no hace más que complejizar una estructura de costos que tiene el comercio. Ante este contexto desde Fececo aconsejan a los comerciantes no usar Billetera Santa Fe y esperan la convocatoria al diálogo de parte del Gobierno y Banco Santa Fe "Aconsejamos momentáneamente al comercio que no utilice Billetera Santa Fe, no es rentable", confirmó el secretario de Fececo, Julio Cauzzo, en una entrevista con AIRE. Al respecto, destacó que están a la espera de ser convocados. "Si el Banco no pone de su parte una comisión los comercios no la van a aceptar", agregó el entrevistado. La Federación sostiene que la actualización de las tarifas de servicios debería encontrar tanto en el Nuevo Banco de Santa Fe como en la Administradora San Juan, aliados para que programas como la Billetera Santa Fe alienten el consumo, sin que sea un salvavidas de plomo para el sector comercial.

Hasta el 31 de diciembre de 2023 el programa contaba con una devolución del 30% con un tope de $5.000 por mes. En ese esquema, el Gobierno provincial aportaba el 25,5% y el 4,5% (más impuestos) restante lo hacía el comercio. En ese sentido desde Fececo aclararon que ninguno de los administradores de la billetera realizó aportes para la devolución del reintegro, sino todo lo contrario, le cobraban al comercio la cuenta bancaria, el uso del programa y los porcentajes de las ventas por la billetera. "Pese a los diferentes pedidos llevados adelante por nuestra Federación, nunca encontramos una devolución, ni apertura para tratar estos temas expuestos durante los años 2022 y 2023", destacan en el comunicado.

En los últimos días, una importante cantidad de comercios fueron contactados por el Nuevo Banco de Santa Fe para adherirse a un nuevo esquema de devolución, en el cual el único aportante es el comercio. "Hoy queremos advertir a los comercios de nuestra provincia que lean y se asesoren correctamente antes de firmar un nuevo acuerdo con Billetera Santa Fe, para no contribuir a la distorsión de precios que puede generar el programa en estas condiciones, que sin dudas se verá reflejado en el precio de los productos", recalca el comunicado.

Desde Fececo destacan la existencia de otras herramientas que hacen un aporte contundente para sostener acciones comerciales, dentro de un esquema que le sirva al consumidor, a la entidad financiera y también al comercio. La entidad impulsa diferentes acuerdos que sirvan a este ecosistema y que sea sostenible en el tiempo. "Esta situación no hace más que recordar un viejo reclamo que llevamos adelante hace años, y es que nuestra provincia vuelva a tener en agenda la creación de un banco público que acompañe a los trabajadores y al sector productivo, ya que hoy cuesta mucho encontrar herramientas que acompañen al sector comercial y emprendedor para potenciar sus desarrollos productivos", sostienen.