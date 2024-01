Las obras de María Regina Linares están en Punta del Este

Como se adelantó en este medio, la artista rafaelina María Regina Linares expone sus obras en el espacio de arte de Punta del Este, Monte Pilatus. Este se dedica a la exhibición, cuidado y venta de obras conectando a artistas de todas partes del mundo; es un espacio que cuenta con dos galerías de arte integradas a un hotel de diseño. El proyecto pertenece a Federico Paez, sobrino del conocido artista uruguayo Carlos Paez Vilaró, quien falleció el 24 de febrero de 2014.

El hotel F&F y Montepilatus se encuentran en Punta del Este, parada 6 de la Brava en calle Cántaro Fresco entre Av. Chiverta y 20. La artista comenta para LA OPINIÓN: "En las galerías, hotel y jardín se encuentra cuidadosamente curada la distribución de pinturas, grabados, objetos y esculturas de artistas latinoamericanos.

Fueron seleccionadas 20 obras mías que estarán en ambas galerías".

Cabe destacar que los espacios pueden ser visitados de de 8 a 22, de lunes a domingo, durante toda la temporada.

Que estos espacios lleguen a artistas de todas partes de latinoamérica da cuenta de una perspectiva sin límites, que no encuentra fronteras a la hora de hablar de arte.

UN POCO MÁS SOBRE MARÍA REGINA LINARES

Nació en Rafaela. Estudió el Profesorado de Artes Visuales en U.N.C. Realizó la Licenciatura en Pintura en la misma Universidad. Cursó el posgrado en Gestión y Políticas Culturales en F.L.A.C.S.O. Argentina, en la U.N.C. el posgrado en Gestión Cultural.

Se formó en el taller del artista Pedro Pont Vergés en Córdoba y en las Clínicas de obra con Remo Bianchedi, Diana Aisembreg, Rafael Cipollini, Julio Sánchez y Esteban Álvarez.

Expuso sus obras en Ahrus (Rafaela), Centro Cultural Borges (Bs. As.), Centro Cultural General Paz (Cba.), Hotel Conrad (Pta. Del Este), Galería Sanzi & Buchler (Bs. As.).

Entre algunos de los salones en los que participó se destacan Mini Print Internacional (España, Portugal, Inglaterra, Francia), ediciones de Gallery Night en galerías de Palermo (Bs. As.), ediciones de la Bienal Rafaela, Salones de Arte Joven del Museo Sor Josefa Díaz y Clusellas (Sta. Fe).Se desempeñó como coordinadora del Museo Municipal “Dr. Urbano Poggi” de Rafaela, como docente en U.N.C. y U.C.S.E.

También partició en la Feria de Arte BADA en su edición 2022 y 2023, en donde vendió sus obras y compartió gratos momentos con artistas de toda la Argentina.

Actualmente desarrolla su carrera artística y es docente en I.S.P. 2 de Rafaela.