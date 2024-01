Lali Espósito habló de las críticas que recibe: "esas balas no entran"

Lali Espósito visitó "Paraíso Fiscal", el nuevo ciclo de streaming de Olga, que va de 10 a 12 de la mañana, desde Punta del Este, Uruguay, con conducción de Fer Dente, Cande Vetrano, Papryka y Martín Rechimuzzi.

La cantante recordó sus comienzos en la televisión, con solo 10 años y repasó varios recuerdos que le dejó su paso por Rincón de Luz y Casi Ángeles, con su amiga Cande Vetrano, que con sus palabras logró hacerla emocionar hasta las lágrimas.

Cande dijo que su amiga es “difícil de definir” y destacó que es “una persona maravillosa y generosa que ejecuta todo desde el amor”.

“Estoy llorando debajo de los lentes. Te amo, amiga. Me estás matando. Te amo, amiga”, le respondió muy emocionada la cantante.



Lali y las críticas que recibe



A pesar de su éxito en la música, en los últimos tiempos no fueron solo elogios para Lali ya que se involucró políticamente al opinar que le parecía "peligroso" tener a Javier Milei como presidente.

Quien era por ese entonces el candidato de La Libertad Avanza le respondió mencionando que escucha a los Rolling Stones. Pero recientemente la volvió a mencionar al revelar lo que habría cobrado por un show en una provincia.

El presidente Javier Milei le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien le reclamó al Gobierno el pago de una supuesta deuda con su provincia, lo que habría desembocado -en su criterio- en una protesta de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos… Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”, lanzó el mandatario en declaraciones radiales.

Sin mencionar a Milei, Lali opinó sobre las críticas que recibe: “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”. (NA)