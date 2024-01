La producción industrial santafesina se desplomó 13,9% en noviembre

La actividad industrial de la provincia de Santa Fe sufrió en noviembre pasado una brusca caída del 13,9 por ciento interanual, según se desprende del informe mensual de FISFE. De esta manera, el indicador acumula una retracción del 8,3% entre enero y noviembre del año pasado en comparación a igual período del 2022.

"Desde fines de 2022 la actividad industrial en Santa Fe comenzó a ser impactada por la fuerte y prolongada sequía, factor luego potenciado por la restricción de divisas que dificulta el acceso a insumos importados necesarios para la producción", subraya el reporte de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

En tanto, la demanda de energía eléctrica por parte de un importante grupo de grandes usuarios industriales con actividad en Santa Fe se desplomó en noviembre último un 16,3% en relación al mismo mes del año anterior. Como secuela del menor nivel de actividad, este indicador energético exhibió durante gran parte del año marcadas bajas interanuales, acumulando en once meses una disminución de 7,1% respecto de 2022. El complejo oleaginoso y siderúrgico dieron cuenta de la mayor parte del menor consumo de energía, agrega el informe.

Las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en noviembre de 2023 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: Papel y productos papel (+9,3%), Molienda de cereales (+5,8%), Fiambres y embutidos (+4,1%), Carne vacuna (+3,1%), Productos metálicos para uso estructural (+3%), Maquinaria agropecuaria (+2,8%), Prendas de vestir (+2,7%), Manufacturas de plástico (+0,6%), Autopartes (-3,4%), Productos lácteos (-4%), Maq. de uso especial (-5,6%), Muebles y colchones (-6,8%), Edición e impresión (-7,2%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-7,5%), Vehículos automotores (-8,5%), Industria siderúrgica (-15,8%), Maq. de uso general (-25,0%), Carrocerías-Remolques (-31%), y Molienda de oleaginosas (-41,2%).

Asimismo, el informe de FISFE refleja que cuatro destacados sectores fabriles enfrentaron en noviembre importantes bajas de actividad interanuales, dando cuenta de gran parte de la caída total (-13,9%) observada por el conjunto de la industria manufacturera en Santa Fe. Esa caída de 13,9% responde principalmente a la menor actividad en molienda de oleaginosas (responsable de 8,3 p.p.), industria siderúrgica (responsable de 1,4 p.p.), maquinaria de uso general (responsable de 0,6 p.p.), y carrocerías y remolques (responsable de 0,4 p.p.) Estas fueron las ramas de mayor incidencia negativa en la variación interanual del índice de producción industrial de FISFE, concluye el trabajo.

De manera semejante a los últimos meses, en noviembre de 2023 más del 60% de las actividades fabriles registraron menor nivel de producción en relación al mismo período del año anterior. Con trayectoria positiva en los últimos seis meses se destacan solamente prendas de vestir y detergentes y jabones. En el otro extremo, molienda de oleaginosas; productos lácteos; yerba mate, té y café; gaseosas-aguas-cervezas; curtido y artículos de cuero; agroquímicos; pinturas; productos de caucho; minerales no metálicos; maquinaria de uso especial y carrocerías-remolques muestran menor nivel de actividad en los últimos seis meses. La porción de actividades fabriles con resultados negativos en los últimos seis meses supera ampliamente al que presenta resultados positivos.

El nivel de actividad de la industria metalúrgica en la provincia presentó en noviembre una disminución de 5,9% interanual en gran medida por la menor demanda de la construcción, autopartes y el sector alimenticio. En once meses la producción metalúrgica acumuló una baja de 3,2% en relación al año anterior.

En tanto, el empleo formal en Santa Fe registró a partir del segundo semestre del año 2020 y hasta el presente una extensa y pronunciada etapa de recuperación. En octubre de 2023 el total de trabajadores asalariados registrados en la totalidad de actividades económicas del sector privado se incrementó un 1,4% interanual, alcanzando un total de 523 mil trabajadores.



EXPORTACIONES

En el período enero-noviembre de 2023 las exportaciones de productos manufacturados con origen en Santa Fe disminuyeron 5.469 millones de dólares, y 6,2 millones de toneladas en relación al mismo período del año pasado, señala el reporte de FISFE. Las menores exportaciones resultaron generalizadas; prácticamente todos los rubros industriales acusaron menores ventas externas en valor y en volumen físico, remarcó.

Además, en la medición acumulada en once meses de 2023 las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) enfrentaron una caída de 34% en valor y de 31,2% en peso neto. El complejo oleaginoso acusó una fuerte contracción como secuela directa de la sequía. El volumen exportado de carnes y cueros creció levemente, pero disminuyó considerablemente en valor mientras que en productos lácteos se observó bajas cercanas a 15%.

Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron una severa caída de 47,5% en valor y de -57,1% en volumen. Este resultado se explica por las menores ventas externas de biodiesel. También por las menores exportaciones de caucho, papel, productos siderúrgicos y máquinas. Las exportaciones de la industria automotriz evolucionaron positivamente.