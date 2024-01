Papelón de Milei al responder a cuenta trucha de Kicillof

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes una nueva pelea en redes sociales, una de las tantas que ha sostenido desde el día de su asunción. Lo insólito es que, en esta oportunidad, lo hizo con una cuenta fake y creyendo que le respondía a Axel Kicillof.

El domingo 14 de enero último, una cuenta fake de X (@Kicilloveok) del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Unión por la Patria), tuiteó: “Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario”.

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) le respondió a este usuario como si fuera Kicillof, a pesar de que la biografía aclaraba que no se trataba del gobernador bonaerense sino de un usuario falso (“Gobernador de la Provincia de Buenos Aires – fake”). Por este motivo, “Kicillof” fue tendencia en X debido al error del Presidente.

En su tuit -que tuvo más de 19 mil “Me gusta”- Milei criticó el rol de Kicillof como Ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Varios mensajes le advirtieron a Milei que se trataba de un usuario falso y, por este motivo, el Presidente se corrigió 10 minutos después del mensaje original. Volvió a compartir su posteo, etiquetó a la cuenta oficial de Kicillof (@Kicillofok) y señaló: “Se lo remito para que esté al tanto, Gobernador”.

“Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda…”, se defendió Milei en X ante las críticas.

Ante la consulta de Chequeado, Jesica Rey, ministra de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que la cuenta oficial del Gobernador es @Kicillofok y señaló que “por el momento no está previsto responder a Milei”.