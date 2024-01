Scaloni se reunió con Tapia: todo indica que el DT seguirá

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya se puso en marcha con la preparación del plantel para afrontar los amistosos previos a la Copa América 2024 que se disputará a partir de este 20 de junio en Estados Unidos, la que podría ser la última competición del DT al frente del equipo nacional.

En una reunión que se llevó a cabo en el Predio Lionel Messi en Ezeiza, Scaloni se reunió con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para diagramar los posibles rivales del equipo argentino en los amistosos internacionales que tendrán lugar en los próximos meses.

Los dos encuentros de preparación podrían realizarse el 18 y 26 de marzo, pero a diferencia de lo que pretendía el entrenador, no serán ante selecciones de primer nivel, sino que se intentará conseguir oponentes europeos de un escalón más bajo al de las grandes potencias del Viejo Continente.

En un primer momento se había pensado en Uruguay, en caso de no poder jugar ante selecciones europeas, pero los dirigidos por Marcelo Bielsa se enfrentarán a China por lo que no se dará el choque hasta, posiblemente, la Copa América.

AFA firmó un contrato hace unas semanas que no pudo interrumpir con China, por lo que esto llevó a que ambos amistosos se celebren en el mismo país asiático, específicamente, en las ciudades de Hangzhou y Beijing, repitiendo la dinámica que tuvo lugar en junio de 2023 cuando Argentina se enfrentó a Australia.