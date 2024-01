Toto Iñìguez, el hincha de Colón que ganó el The Best

PREMIADO. Toto Iñíguez se llevó el premio The Best, al mejor hincha.

FOTO WEB PREMIADO. Toto Iñíguez se llevó el premio The Best, al mejor hincha.

Hugo Daniel Iñíguez fue distinguido en los Premios The Best como el FIFA Fan de 2023, por la imagen suya que se hizo viral mientras alimentaba a su bebé en el estadio de Colón.

El hecho sucedió el 17 de mayo del año pasado en el marco del enfrentamiento entre el Sabalero con Barracas Central en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional 2023 en el estadio Brigadier López, cuando en el entretiempo del encuentro fue capturado en cámara cómo le da la mamadera a su hijo Tiziano, que en ese entonces tenía tan solo un mes y medio de vida, dentro de la tribuna popular local.

Además, se obtuvo en la pasada edición por la hinchada argentina durante el Mundial de Qatar 2022 y fue recibido por Carlos Pascual, conocido popularmente como El Tula, también santafesino de 82 años, que estuvo en 13 mundiales.

"Quiero agradecer en primer lugar a Dios, que me puso acá ante todos ustedes. En segundo lugar, le mando un abrazo al camarógrafo, Santa Rodríguez, que capturó el momento. A toda la gente de Colón y también de Unión que me votaron. Y a todos los hinchas argentinos que hicieron posible esto. Aguante Colón y que viva el fútbol", reconoció Toto Iñíguez.