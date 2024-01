Lionel Messi lo hizo de nuevo: se quedó con el premio The Best

UNA VEZ MÀS. Messi se quedó con el premio The Best.

UNA VEZ MÀS. Messi se quedó con el premio The Best.

Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y lo ratificó al obtener nuevamente el Premio The Best al futbolista más destacado de 2023. El galardón del que fue dueño por su faena en 2022 se quedó en sus manos.

Se impuso en la votación del reconocimiento que otorga la FIFA a Erling Haaland, que asomaba como el favorito, y a Kylian Mbappé.

Así se anunció ayer en la gala que se desarrolló en el auditorio Eventim Apollo de Londres, a la que no concurrió ninguno de los tres candidatos que integraron la terna. En el momento del anuncio que hizo la conductora Reshmin Chowdhury, el otro anfitrión, Thierry Henry, bromeó con la posibilidad de quedárselo ya que el argentino no estaba presente.



Los premios FIFA The Best 2023 corresponden el período deportivo delimitado entre el 19 de diciembre de 2022, día posterior a la final del Mundial de Qatar, y el 20 de agosto del año pasado. En ese lapso, Messi fue campeón de la liga de Francia con PSG y convirtió 16 goles. Después pasó a Inter Miami, donde se consagró campeón de la Leagues Cup y metió 10 tantos en 7 partidos consecutivos.

Haaland era el favorito de todos por haber sido campeón de todo en su primera temporada con Manchester City: ganó el triplete (Premier League, Liga de Campeones de Europa y FA Cup), además de la Supercopa de Europa.

Además fue el goleador del torneo inglés con 36 tantos (récord) y el máximo artillero de la Champions con 12 en el mismo período que resultó elegido el jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA.



El resto de los premios



Como mejor entrenador fue elegido Pep Guardiola, de Manchester City, quien se impuso a Simone Inzaghi (Inter) y Luciano Spalletti (Nápoli).



Sarina Wiegman, de Inglaterra, se quedó con el premio a la mejor entrenadora. Superó en la terna a Jonatan Galindez de Barcelona y a Emma Hayes.



El premio Fair Play le correspondió a Brasil, lauro que fue recibido por leyendas como Cafú, Roberto Carlos y Ronaldo Nazario.



Entre los arqueros se impuso Ederson, de Manchester City. Sus competidores fueron Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Yassine Bounou, del Al Hilal.



La arquera que recibió el galardón fue Mary Earps, de la Selección de Inglaterra y Manchester City, por sobre Mackenzie Arnold y Catalina Coll.



El Premio Puskas al mejor gol se lo llevó Guilherme Madruga, de Botafogo-SP, por su extraordinario tanto de chilena desde afuera del área.



El galardón en la categoría Mejor Afición del Año fue para Toto Iñíguez, argentino e hincha de Colón de Santa Fe.



La mejor futbolista fue Aitana Bonmatí, campeona del mundo con España, que lo logró por sobre su compatriota Jenni Hermoso y a la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo.



La legendaria Marta, de Brasil, recibió un premio especial por su impresionante trayectoria.