Etcheverry y Podoroska avanzaron a segunda ronda del Abierto de Australia

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Nadia Podoroska tuvieron unas muy sólidas actuaciones y avanzaron a la segunda ronda del Australian Open, el primer torneo de Grand Slam de la temporada, mientras que Federico Coria cayó en su debut.

Etcheverry, que el año pasado tuvo una impresionante actuación en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final, no salió para nada beneficiado en el sorteo ya que le tocó contra el cinco veces finalista del torneo y ex número 1 del mundo Andy Murray.

Lo que parecía que iba a ser una verdadera batalla, terminó siendo un fácil triunfo para Etcheverry, que se mostró muy sólido en todas las facetas de su juego y solo le permitió un quiebre de servicio en el primer set a su rival.

Luego de la derrota, Murray saludó al público australiano de tal manera que pareció una despedida, dando a entender que este año podría ser el último como profesional para el británico.

El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Gael Monfils.

Por otra parte, en la rama femenina la rosarina Nadia Podoroska consiguió un categórico triunfo por 6-1 y 6-0 frente a la eslovena Tamara Zidansek, en poco más de una hora de juego.

En una actuación magistral, Podoroska conectó 26 tiros ganadores y cometió solo 20 errores no forzados.

Su rival en la segunda ronda será la estadounidense Amanda Anisimova, que dio la sorpresa y eliminó a la 13° preclasificada, la rusa Liudmila Samsonova.

La única derrota de la jornada para los argentinos fue la de Federico Coria, que fue superado por 6-4, 7-6(3) y 7-6(5) por el chino Zhizhen Zhang en un partido que tuvo un desarrollo muy parejo pese a haberse resuelto en solo tres sets.

De esta manera, Coria se sumó al listado que ya integraban Facundo Díaz Acosta y Pedro Cachín, como los primeros tenistas albicelestes eliminados del certamen.

En lo que respecta a los top 10, se destacan los triunfos del ruso Daniil Medvedev ante Térence Armane (5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y retiro) y el del griego Stefanos Tsitsipas frente al belga Zizou Bergs (5-7, 6-1, 6-1 y 6-3).

A partir de las 21 de este lunes comenzará a disputarse la tercera jornada del torneo, donde se jugarán los partidos restantes de la primera ronda. Pese a que no habrá acción para los argentinos, los fanáticos podrán disfrutar del tenis de Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov y Dominic Thiem, entre otras tantas figuras que tendrán su estreno en el Australian Open 2024.