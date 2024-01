Alerta por tormentas, vientos fuertes y posible granizo en nuestra ciudad

Luego de un lunes soleado y caluroso en Rafaela, con una máxima de 32ºC, y tal como lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional en la jornada del domingo, tras las lluvias de la mañana, se espera para este martes, para el centro y sur de la provincia de Santa Fe un alerta amarillo y naranja, ya se espera el desembarco en la región de tormentas muy intensas. La advertencia no es solo para Santa Fe, ya que cubre una franja horizontal en el centro del país que incluye zonas de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. Según lo previsto por el SMN, el departamento Castellanos y alrededores estarán bajo alerta amarillo por tormentas para este martes por la mañana y por la tarde, y para el sur de la bota la advertencia es naranja, nivel 2 de 3. Esto indica que se espera viento fuerte, abundante caída de agua en corto período de tiempo y posible granizo. Recién hoy por la noche comenzarían a mejorar las condiciones.

"Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", se especifica en la web del organismo respecto del color naranja del alerta. Cabe recordar que alerta naranja es más preocupante que color amarillo ("fenómenos con capacidad de daño o riesgo") pero el peor nivel es el rojo ("fenómenos meteorológicos excepcionales").

No obstante, desde el miércoles en adelante, sin embargo, la máxima ya tocaría valores cercanos a los 30ºC, más propios del verano. Y se esperan cielos despejados o nubosos, con alguna chance baja de lluvia. Si se cumple, el fin de semana sería soleado y con temperaturas propias de la estación.



¿COMO ACTUAR ANTE UN ALERTA?

* Alerta amarilla: riesgo moderado y capacidad de daño. Evitá las actividades al aire libre. No saques la basura. Asegurá elementos que puedan volarse. Fijate que estén limpios desagües y rejillas.

* Alerta naranja: riesgo importante para la sociedad y la vida. No salgas si no es necesario. Si estás en la calle buscá un lugar seguro bajo techo y mantenete lejos de elementos que puedan caer, como árboles y postes. Si está entrando agua en tu casa, cortá la electricidad.

* Alerta roja: potencial de provocar emergencias o desastres. No salgas de donde estés hasta que no termine el fenómeno, mantenete bajo techo en un lugar seguro, desconectá y alejate de los artefactos eléctricos. Consultá previamente los lugares de evacuación. En caso de emergencia comunicate al 103.