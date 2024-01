AMSAFE reclama un incremento salarial del 84% para cerrar la paritaria del 2023

Luego de que el IPEC Provincial (Índice de Precios al Consumidor) diera a conocer este lunes por la mañana los números de la inflación en el territorio santafesino, comunicando que en diciembre del 2023 que fue un 27,9%, al igual que el acumulado en el año, que llegó al 215%, AMSAFE, el gremio de los docentes públicos de Santa Fe, salió a reclamarle al actual gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro por el cumplimiento de la cláusula de actualización salarial prevista en la última paritaria, es decir, cerrada por la gestión anterior que encabezaba el rafaelino Omar Perotti.

En este sentido, los docentes ya comenzaron las negociaciones con el gobierno el pasado 4 de enero y necesitaban estos datos para comenzar a discutir el salario 2024.

Es por ello que Rodrigo Alonso, el representante del gremio de los docentes provinciales, manifestó en horas del mediodía, a través de una conferencia de prensa, que "más que una solicitud lo que se le exigirá al gobierno provincial es el cumplimiento de una paritaria que se ha firmado en agosto del 2023 y que establecía dos cláusulas de actualización: una en octubre y otra en diciembre". "Se conoció ya la inflación acumulada del año 2023, que es el

215%, mientras que hemos obtenido un aumento salarial del 131%. Por lo tanto, hay 84% de diferencia, un porcentaje que es teniendo en cuenta los salarios del mes de febrero del año 2023", indicó el gremialista. "Entonces, de bolsillo real nos da una diferencia de 36,5%", explicó Alonso.

A continuación, Alonso agregó que "lo que estamos comunicando hoy -por ayer-, después de los datos dados a conocer por el IPEC, es que exigimos el estricto cumplimiento de la paritaria, se firmó un acta, se llevó a cabo una asamblea y además se ha homologado a través de un decreto, el Nº 1.836 firmado el 31 de agosto de 2023, donde se establece a través de su artículo 17 que este mecanismo es de actualización automática, no se necesita la presentación de una nota para llevarlo a cabo", agregó. En este sentido, envió un mensaje al actual gobierno provincial que ya tuvo una primera reunión paritaria y que aguardaba también el dato del IPC para poder convocar a un segundo encuentro con miras a ir perfilando el aumento salarial docente para la primera etapa del año. "Era fundamental tener este dato ya que es el necesario para discutir la paritaria 2024, porque cualquier acuerdo salarial que uno discute debe hacerse con un salario de referencia. Por ejemplo para la discusión del año pasado la referencia fue febrero 2023. Nosotros entendemos que con la conformación de este salario que implica este aumento, el pago de proporcional aguinaldo (ya que el aumento termina de conformar el salario de diciembre), y como será el mejor salario del semestre, también es necesaria la diferencia del aguinaldo, una vez conformado comenzamos la discusión para este 2024".

Además, consideró que con este incremento "se va a recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en noviembre y en diciembre" y también en "enero". Y remarcó que el gobierno "no puede pelear (el porcentaje) porque ya está establecido en la paritaria". Esta diferencia de aumento salarial que AMSAFE reclama al gobierno actual también debería considerar el pago proporcional de aguinaldo. "Hay que recordar que este aumento termina de conformar el salario del mes de diciembre y, como va a ser el mejor salario del semestre, es necesaria también la diferencia del aguinaldo", detalló. Y dijo que "indudablemente ese cálculo será el 50% del monto a percibir por este incremento". El gremio del magisterio espera que esa diferencia se pueda abonar "con el salario del mes de enero" y manifestó que, con este dato en la mano, "estamos abiertos a discutir en las comisiones técnicas paritarias la política salarial del año 2024".

Por último, Alonso remarcó que "más allá de un porcentaje puntual nosotros entendemos que la política salarial 2024 tiene dos parámetros: un porcentaje de aumento, y el otro una cláusula de actualización que debe de ser permanente. No puede suceder lo que ocurre ahora, que los primeros días de febrero los trabajadores activos y pasivos vamos a estar percibiendo la diferencia salarial que hemos perdido en noviembre y diciembre, es decir que lo estamos percibiendo tres o cuatro meses después, por lo que nosotros entendemos es que se debe buscar un mecanismo de actualización que sea permanente, que podría ser mensual. En la mesa de discusión lo plantearemos".

Cabe recordar que fuentes del Ministerio de Educación de la provincia señalaron durante el fin de semana que "la idea es convocar a una nueva reunión esta semana, no más allá del lunes de la próxima".



AUSENTISMO Y REEMPLAZOS

Por su parte, al consultársele sobre el tema de ausentismos y reemplazos que para el gobierno santafesino es un tema importante a resolver y que está relacionado con el salario, Alonso fue tajante al responder: "No tiene nada que ver con la discusión salarial que van por un carril, y las condiciones de trabajo por el otro. No hay excusas y es necesario que se cumpla con el acta paritaria, ya que con su cumplimiento lo que vamos a lograr los trabajadores es recuperar el poder adquisitivo del salario que hemos perdido en noviembre y diciembre". Sí aprovechó para informar: "En el día de hoy se concluyó con la primera reunión técnico paritaria relacionada a las condiciones de trabajo, en la cual hemos acordado la toma de posesión de cargos y horas cátedras para nivel inicial, primario especial, como así también todo el cronograma de titularización del nivel secundario".



PULLARO MARCÓ LA CANCHA

Luego del primer encuentro paritario, que se desarrolló el pasado 4 de enero, los gremios docentes exigieron un 50% de recomposición salarial a la vez que plantearon que el reajuste de los salarios debe ser mensual, atado al índice de precios al consumidor (IPC). Por su lado, el propio gobernador Maximiliano Pullaro se encargó de marcar la cancha tras rechazar el establecimiento de una paritaria que comprometa las finanzas provinciales. "Todos los trabajadores públicos y los trabajadores privados han perdido ante los grandes niveles de inflación que hubo el año pasado y también este año, se habla de cerca del 30% en el mes de enero, lo cual es muchísimo, por las medidas que se han tomado", lamentó el gobernador y añadió: "Nosotros nunca nos vamos a comprometer a una paritaria que no podamos pagar, porque eso sería irresponsable de nuestra parte".



REUNIÓN TÉCNICA

Mientras tanto, este lunes se llevó adelante una reunión de la comisión técnica paritaria para abordar los temas sobre carrera docente y condiciones laborales. Por AMSAFE participaron Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, Patricia Hernández y Paulo Juncos. Entre otros temas se acordó el cronograma sobre carrera docente, traslados y titularizaciones.