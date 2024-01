Esperaban un milagro por niño quemado por la madre

Mientras los médicos realizan su mayor esfuerzo para salvarle la vida, familiares del pequeño que resultó quemado con nafta -cuando su madre pretendía incendiar el auto de su expareja-, esperan un milagro.



QUEMADURAS

DE GRADO 1 Y 2

El pequeño sufrió quemaduras de grado 1 y 2, cuando corrió a los brazos de su madre al verla envuelta en llamas, en un suceso ocurrido en un sector del barrio Salido, de la santiagueña ciudad de La Banda.



LA EDAD DE

LA VÍCTIMA

De acuerdo a lo informado por El Liberal, el niño -de dos años y seis meses- tenía graves lesiones en la cabeza, y en sus miembros inferiores y superiores.

Fuentes consultadas al respecto, indicaron que el menor se encontraba en terapia intensiva, y tenía comprometidas las vías aéreas respiratorias, por lo que su pronóstico era reservado.

Por otra parte, por orden del fiscal a cargo de la investigación, ordenó que el médico de Policía examine al menor.



EVOLUCIÓN

FAVORABLE

Mientras que sobre su madre -de 26 años, residente en el barrio 25 de Mayo-, evolucionaba favorablemente en el CIS Banda.

La mujer, que se encuentra detenida y con custodia policial, tiene heridas en las piernas y brazos, las cuales no ponían en riesgo su integridad física.

En tanto, fuentes cercanas a la causa manifestaron que no pasaría mucho tiempo en que podría ser dada de alta.



REALIZARÁN

INDAGATORIA

Una vez que los médicos dieran el consentimiento, la mujer sería trasladada a la Unidad Fiscal, a fin de resultar indagada.

El representante del MPF, esperaba el informe de los expertos que trabajaron -en el contexto de su estricta supervisión-, en el lugar del hecho.



MÁS DETALLES

De acuerdo con la investigación, la mujer detuvo la marcha frente a la casa de su expareja, de apellido Ríos. Llevaba colgada en su hombro una bolsa que contenía un bidón con nafta, según testigos entrevistados por Policía, descendió de la motocicleta y se acercó al automóvil Volkswagen Surán.

Lo dado a conocer por Diario Panorama, quien responde al nombre de Josefina, roció el parabrisas del vehículo con combustible, y con una piedra lo rompió para que la nafta ingresara al automóvil.

Después, arrojó un cigarrillo encendido.

Al ver que no se generaban las llamas, con el bidón en la mano, dejando una "huella" de nafta, se acercó a un plástico y lo prendió con un encendedor, lo que provocó inmediatamente el fuego.

Las llamas rápidamente envolvieron las piernas de Josefina, y cuando el niño vio a su madre en llamas, corrió hacia ella desde atrás y también resultó alcanzado por el fuego.