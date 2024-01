El regreso de "The Office"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Desde que Greg Daniels, quien adaptó The Office para los Estados Unidos, confirmó que la serie tendría una continuación, los fanáticos comenzaron a fantasear con volver a tener al elenco original reunido y que la historia hable sobre cómo vive ahora cada uno de los icónicos personajes que tiene la ficción.

Pero desafortunadamente para ellos, probablemente se desarrolle en una nueva oficina con personajes desconocidos hasta el momento… aunque compartiría el mismo mundo que la famosa sitcom donde Steve Carell brilla con su icónico personaje de Michael Scott.

Además, el creador enfatizó en varias oportunidades que no tiene intención de que los personajes originales de la serie sean encarnados por nuevos actores, por lo que no tiene en mente hacer un reinicio.

Según le informaron fuentes a Deadline, Daniels dijo que un documental sobre un tema diferente es una posibilidad como premisa para una posible extensión de este universo. De momento, la ficción se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo.



The Office

The Office se estrenó en 2005 con un elenco que incluye a Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, B.J. Novak, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Leslie David Baker, Melora Hardin, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Ed Helms, Oscar Nuñez y Craig Robinson. El programa duró nueve temporadas antes de concluir en 2013, con James Spader asumiendo el liderazgo luego de la partida de Carell en la séptima entrega.