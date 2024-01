Cena a beneficio del padre José María Stucky

El sacerdote está atravesando una complicada situación que se desprende del tratamiento médico al que debe ser sometido y cuyos costos no son íntegramente cubiertos y tienen altos valores que ha generado la realización de una campaña para colaborar en el pago de los mismos.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Un importante grupo de personas, colaboradores anónimos y de los otros también, se unen en este proyecto de la organización de una “cena a beneficio” para colaborar con el tratamiento oncológico del Padre José María Stucky. La misma está prevista llevarse a cabo el sábado 17 de febrero desde las 21 horas en el salón del Club Argentino de Humberto I.

Uno de los responsables del grupo organizador, Víctor Hugo Gramaglia del Club 9 de Julio, nos decía que está previsto para el menú: asado con cuero (especialidad destacada del grupo), acompañado de ensaladas varias y postre, sin bebida y un costo de las tarjetas para mayores de $ 9.000 y se puede adquirir en dos cuotas de $ 4.500 c/una pagando hasta el 31-1-2024. Menores de 4 a 10 años $ 5.000 con dos cuotas de $ 2.500 cada una.

Las reservas se pueden realizar en:

Humberto I a los teléfonos 03493-495084 (Micaela Beltramino) y 03493-667156 (Ana C. Gramaglia).

Moisés Ville 03409-667219 (Graciela Barbero)

Ataliva 03493-495814 (Marisel Margaría).

Los pagos se pueden realizar vía transferencia: CBU 0000003100004182548431

Alias: cena.josemaria

Los asistentes podrán disfrutar de la música y el baile con artistas locales.



Tres años de lucha

El párroco de Humberto I, Padre José María Stucky está atravesando momentos muy complicados de salud. Hace más de 3 años que viene luchando contra el cáncer de colon y la necesidad de apoyo es urgente para su tratamiento de quimioterapia. Esa problemática inicial lo llevó a someterse a un exigente tratamiento de quimioterapia durante los últimos tres años. A lo largo de este tiempo, la enfermedad presentó complicaciones, incluyendo metástasis en el hígado, lo que lo llevó a ajustar el tratamiento para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Por tal motivo no puede dar continuidad a su tratamiento de quimioterapia porque su obra social no autoriza la medicación necesaria para el mismo. Por eso, nuevamente, nos vemos en la necesidad de pedir la colaboración y apelar a la solidaridad de las distintas comunidades para poder hacer frente al pago de la medicación, lo que implica la suma de $ 1.200.000 mensuales.

El sacerdote, que viene dando mucha batalla a la situación, sigue trabajando de forma “casi” normal junto al Padre Claudio Badino atendiendo las comunidades de Humberto I, Ataliva, Moisés Ville, y las colonias vecinas.