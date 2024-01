ATE se movilizó en todo el país contra el ajuste y los despidos

“No nos va a poder disolver por decreto ni amansar por intimidación. Aunque nos digan que no, la estamos viendo. Es en la calle y no nos vamos a detener”, señaló Rodolfo Aguiar.

Los trabajadores estatales se movilizaron en todo el país en una nueva Jornada Nacional de Lucha encabezada por ATE contra el ajuste, el desguace y los despidos en distintas áreas del Estado pretendidos a través del mega DNU y la Ley Ómnibus, y por una urgente recomposición salarial.

“Hoy ATE cumple 99 años. El Gobierno tiene que saber que no nos va a poder disolver por decreto ni amansar por intimidación”, señaló el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar. “Desde el Gobierno nos dicen 'no la ven', y nosotros creemos que sí, la estamos viendo, es en la calle y no nos vamos a detener. Vamos a profundizar nuestro plan de lucha hasta recuperar todos nuestros derechos”, disparó Aguiar en referencia a los dichos del presidente Javier Milei.

Los estatales se movilizaron frente al Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que cada provincia replicó la jornada adoptando sus propias modalidades de protestas con asambleas, radios abiertas, movilizaciones y cortes de ruta en las principales ciudades del país.

Aguiar aseguró que “con la decisión de despedir trabajadores y congelar salarios, el Gobierno está afectando notoriamente el funcionamiento de numerosas áreas del Estado” y agregó: “Demandamos la inmediata reincorporación de todos los cesanteados sin justa causa y una recomposición salarial que permita compensar el deterioro que han tenido todos los ingresos en el sector público”.

“Si juntamos el mega DNU y la Ley Ómnibus, no vamos a encontrar una sola medida en favor de los trabajadores, los sectores populares y los jubilados. Sólo se intenta beneficiar a 4 o 5 grupos económicos. Quieren subastar la Argentina al mejor postor”, indicó el dirigente.

En esta línea, Aguiar concluyó recordando las palabras del escritor Arturo Jauretche: “Hoy está más presente que nunca aquella frase que dice: ‘Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende’. A los gringos que nos quieren comprar como Lewis los enfrentamos desde hace años, y ahora vamos a enfrentar a los criollos que nos quieren vender”.

Frente de Sindicatos y Empresas Estatales

También participó activamente de la movilización el recientemente conformado Frente de Sindicatos y Empresas Estatales, el cual se presentó oficialmente a través de una conferencia de prensa el pasado viernes 12 de enero.

El mismo rechazó tajantemente el intento de privatizar empresas que resultan esenciales para el desarrollo productivo del país.

De esta forma, las principales exigencia de los trabajadores fueron:

• La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.

• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.

• Cese de las políticas de ajuste.

• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.

• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.

• Anulación del DNU 70/23.

• Rechazo en el Congreso a la Ley Ómnibus.