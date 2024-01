¿Cuánto es el básico de un empleado de comercio?

A partir de enero, el salario básico de un empleado de comercio de la categoría más baja, la A, es de $397.393,90. Este monto se corresponde con el último tramo de aumento salarial de la paritaria trimestral acordada en octubre de 2023.

El acuerdo estipulaba un aumento del 38% en tres tramos de carácter no remunerativos entre octubre (20%), noviembre (13,3%) y diciembre (13,5%) a cobrarse desde enero.

Por otra parte, cabe destacar que hay categorías que perciben incrementos adicionales. En el caso del adicional por antigüedad, la percepción es del 1% por año de trabajo aplicable a aumentos remunerativos como no remunerativos. Por presentismo, los aumentos remunerativos y no remunerativos se ajustan con la asignación complementaria que establece el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N°130/75 del sector.

A su vez, el adicional por manejo de caja, se calculará sobre el sueldo inicial, según lo establecido en el CCT ya mencionado, abonando trimestralmente la suma del monto anual y no remunerativo.

Los sueldos de las demás categorías son los siguientes:

Maestranza

-Categoría A: $397,394.90

-Categoría B: $398,545.32

-Categoría C: $403,575.82

Administración

-Categoría A: $401,713.02

-Categoría B: $403,441.68

-Categoría C: $405,168.32

-Categoría D: $410,351.27

-Categoría E: $414,669.38

Cajeros

-Categoría A: $403,152.05

-Categoría B: $405,168.32

-Categoría C: $407,759.80

Personal Auxiliar

-Categoría A: $403,152.05

-Categoría B: $406,031.14

-Categoría C: $415,533.21

Auxiliar Especializado

-Categoría A: $406,608.36

-Categoría B: $411,790.30

Vendedor

-Categoría A: $403,152.05

-Categoría B: $411,791.31

-Categoría C: $414,669.38

-Categoría D: $421,003.76

