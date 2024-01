Los medicamentos subieron hasta 300% en apenas dos meses

Advierten que el consumo se desbarrancó un 20 por ciento. Los más perjudicados son los jubilados y pensionados, que aún teniendo PAMI no pueden afrontar el costo que les toca pagar de su bolsillo.

Los precios de los medicamentos más utilizados se dispararon 320% entre enero y diciembre de 2023 y el consumo de los principales fármacos cayó 20%, tras la devaluación. Los datos surgen de un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR) que señalaron que estos valores se ubicaron 100 puntos por encima de la inflación, que fue del 211% el año pasado.

Entre noviembre y diciembre, tras la finalización del congelamiento de precios entre el gobierno anterior y los laboratorios, el alza promedio fue del 90%, y en algunos "medicamentos muy usados", las subas superaron el 100%.

El titular de CEPROFAR, Rubén Sajem, denunció que "en ningún país del mundo se aumentaron los medicamentos sin control como ahora en la Argentina".

En declaraciones radiales, afirmó que los precios de medicamentos superaron la variación de precios, un escenario que "no sucedía desde 2019", cuando se registró una inflación anual de 53,8% y una escalada de los costos de medicamentos que fue del 112%.

"Los medicamentos son lo único que la gente privilegia para comprar, además de los alimentos, pero lamentablemente en diciembre las mediciones indican que dos de cada diez personas no estarían pudiendo acceder a sus tratamientos", señaló Sajem. Sostuvo que "hay mucha gente, sobre todos los abuelos, que si no tuviesen ayuda familiar, deberían abandonar tratamientos de alta complejidad".

El reporte indicó que las ventas de fármacos cayeron 19% en el último mes, y la perspectiva es que se vengan aún más abajo durante enero.

Desde CEPROFAR mostraron preocupación ante la escalada en los precios de los medicamentos, y "la posibilidad de que se vea afectada la entrega gratuita de medicamentos a través del PAMI" que posee un listado de remedios que entrega sin costo a sus afiliados, conocido como Vademécum que contiene más de 3.500 marcas comerciales.

Semanas atrás, en un comunicado, IOMA (la obra social de los estatales de la Provincia de Buenos Aires) informó que "los equipos profesionales y técnicos de la obra social están trabajando para llegar a acuerdos con los laboratorios y establecer precios acordes a la realidad y situación crítica por la que atraviesa el país". (NA)