Buen estreno del Boca de Martinez

Boca venció 1 a 0 Gimnasia y Tiro en Salta, en un amistoso que marcó el debut de Diego Martínez como técnico del Xeneize, disputado en el estadio Padre Martearena de la ciudad del norte argentino. El único gol fue obra de Ezequiel Bullaude, a los ocho minutos de partido.

El Xeneize arrancó de mayor a menor y antes del gol ya había avisado con el propio Bullaude y con una buena trepada de Juan Ramírez.Tras la conquista el dominio no menguó y estuvieron cerca de aumentar el debutante Cristian Lema y la Bestia Merentiel, que perdió una chance inmejorable en un mano a mano.

El complemento fue más equilibrado, los cambios resintieron la estructura del equipo de Martínez y el trámite perdió vértigo aunque siempre pareció el Xeneize más cerca del segundo, que los salteños del empate, más allá de alguna arremetida final.

En el elenco local, dirigido por Yagui Forestello, ingresó en el segundo tiempo Maximiliano Ibáñez, el ex delantero de 9 de Julio (reemplazó a Tomás Attis, que jugó en Unión de Sunchales y el '9'). En Boca ingresó en la parte final el rafaelino Lucas Blondel.



SE LESIONÓ ROJO

El capitán de Boca, Marcos Rojo, se lesionó antes del partido amistoso contra Gimnasia y Tiro de Salta y fue reemplazado por Cristian Lema, quien hizo su debut. Los jugadores de Boca salieron al terreno de juego del estadio Padre Martearena para realizar el trabajo de calentamiento, y durante los movimientos precompetitivos sintió una molestia muscular y pidió asistencia.

Enseguida se acercaron algunos colaboradores y sus compañeros, quienes lo ayudaron a retirarse ya que no podía pisar con el pie izquierdo.