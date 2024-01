Quintela presentará un proyecto para crear "una moneda propia" en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que llegaron a un acuerdo de "recomposición salarial" con la Policía local, y afirmó que enviará un proyecto a la Legislatura provincial para crear "una moneda propia" para el distrito.

"Les dije la situación que estamos atravesando (en la provincia) y lo entendieron. Pidieron disculpas y acordamos una recomposición salarial en dos pagos porque no tenemos recursos", explicó Quintela en declaraciones para Radio 10.

Asimismo, el gobernador agregó que "no quiere que la gente se muera de hambre", y anticipó que por ese motivo enviará a la Legislatura provincial "un proyecto para la creación de una moneda propia para la provincia".

"Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario", indicó el mandatario.

El gobernador explicó que la crisis surge luego que el presidente Javier Milei asumiera y decidiera prorrogar el Presupuesto del año pasado, lo que ocasionó que la inflación anual licuara los fondos provinciales.

Quintela recordó que en el año 1988 ya tuvieron "una moneda provincial" y también se puso en circulación otra durante el período 2000-2001. "La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago", explicó.

Quintela sostuvo que se encuentra "conversando con algunos gobernadores" para poder llevar adelante "una nueva ley de coparticipación". "Se reparte solamente el 31% de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación", concluyó. (Télam)