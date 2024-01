Canapino con renovadas expectativas en la IndyCar

Nuevos retos y desafíos en puerta. Atrás quedó el debut, sin demasiados preparativos y con una temporada que colmó las expectativas de propios y extraños, aunque el propio protagonista se quedó con ganas de más.

Y hacia ello irá el argentino Agustín Canapino en su segunda temporada en la IndyCar Series de los Estados Unidos, que nuevamente lo verá defender los colores del equipo comandado por su compatriota Ricardo Juncos, el Juncos Hollinger Racing.

"La idea es mejorar los resultados del año pasado. Estuve varias veces peleando entre los quince mejores y algunas veces dentro de los diez, aunque no pude redondear. Me gustaría poder hacer varios Top 10 y acercarnos a los equipos grandes, que son entre 15 y 16 autos", reconoció el arrecifeño durante una conferencia de prensa.

Este año con el experimentado francés Romain Grosjean, ex Fórmula 1, de compañero de equipo, Canapino se ilusiona incluso con poder dar alguna sorpresa, como la que estuvo a punto de concretarse en la última carrera de 2023.

"Ese es el principal objetivo, pero tampoco perdemos las ilusiones de lograr más cosas. En Laguna Seca, por ejemplo, peleamos por el podio durante toda la carrera y estuvimos a nada de concretarlo. Quizás podamos soñar con algún gran resultado y apuntar a lo largo del campeonato de luchar por posiciones intermedias", aseguró el tetracampeón argentino de Turismo Carretera.

En otro pasaje, el "Titán", destacó que "Grosjean es una muy buena persona, vamos a formar un gran equipo" y habló además de la incipiente era híbrida de la categoría, cambios que se dilatarán al menos hasta después de las 500 Millas de Indianápolis.

"Es bueno que se haya pospuesto, sobre todo por el buen cierre de temporada que tuvimos, habiendo conseguido un gran rendimiento en ambos monoplazas. Estos cambios tan grandes siempre benefician de entrada a los equipos más poderosos, que rápidamente hacen diferencia sobre el resto", apuntó.

"Para una óptima adaptación al sistema híbrido necesitaremos probar mucho y eso ahora no es posible con lo cual es beneficioso que se postergue la llegada", agregó.

Por último, el arrecifeño remarcó que "el Juncos Hollinger Racing afronta la temporada 2024 con una base más sólida que en el certamen pasado".